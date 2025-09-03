Espana agencias

Exportaciones dominicanas superaron los 8.000 millones de dólares en primeros ocho meses

Por Newsroom Infobae

Guardar

Santo Domingo, 2 sep (EFECOM).- Las exportaciones dominicanas superaron los 8.000 millones de dólares en los primeros ocho meses, un incremento del 30,4 % con relación al mismo período del año pasado, afirmaron este martes fuentes del sector.

El crecimiento de las exportaciones en 2025 ha estado impulsado, principalmente, por los renglones de oro en bruto, cacao, azúcar, tabaco, así como acero y cementos, destacó la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo) en un comunicado.

El incremento también se debe a las exportaciones de las zonas francas, con los dispositivos médicos y farmacéuticos.

La organización destacó el dinamismo de ese sector y llamó a profundizar en las reformas logísticas y aduaneras para garantizar la competitividad frente a los desafíos internacionales.

Los exportadores señalaron también que la India ha pasado a ser este año el segundo socio comercial de República Dominicana, desplazando a Haití, debido a un aumento de un 159 % en las exportaciones de oro.

"Este desempeño confirma al oro como nuestro principal producto de exportación y resalta la relevancia de la India como centro mundial de refinería, joyería y comercio del metal, superando otros destinos", dijo la asociación.

Adoexpo, sin embargo, se quejó del arancel del 10 % impuesto por Estados Unidos a países como República Dominicana.

"Esta medida ha sido un duro golpe al sector, pues encarece los bienes frente a competidores como México y Canadá", advirtió la entidad.

De acuerdo al comunicado, los exportadores dominicanos pagaron en julio 50 millones de pesos (unos 793.000 dólares) por concepto de esta disposición y en junio 58 millones de pesos (unos 920.000 dólares) "lo que obliga a buscar mecanismos de negociación que mitiguen" su impacto. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Jueza de EE.UU rechaza otro pedido de Argentina en el juicio por la nacionalización de YPF

Infobae

El vino del País Vasco busca ser un producto de “futuro y expansión” en México

Infobae

Unitree, estrella china en robots humanoides, prepara su salida a bolsa este año

Infobae

El banco central surcoreano revisa al 0,7 % el crecimiento del PIB en el segundo trimestre

Infobae

El PP acusa a Sánchez de "declarar la guerra" a los jueces y asegura que es "un peligro para España"

El PP acusa a Sánchez
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los bosques europeos, al límite:

Los bosques europeos, al límite: los incendios y las sequías ponen en riesgo la neutralidad climática de la Unión Europea

Cinturones, tejidos y cremalleras: Marlaska licita un contrato de 3,3 millones de euros para que los presos hagan los uniformes de los funcionarios de prisiones

El Gobierno de Ayuso no podrá usar la IA para trascribir la conversación entre médico y paciente tras detectar riesgo de corrupción en el contrato

Detienen al tío de Marc Márquez y a un excomandante de la Guardia Civil por el asesinato de un contrabandista en 2022

Sánchez viajará a París para participar en la reunión de la Coalición de Voluntarios con Macron, Starmer y Zelenski

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “La empresa

Sebastián Ramírez, abogado: “La empresa no se puede negar a adaptar tu horario para el cuidado de tu hijo”

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

La Comunidad de Madrid incrementa las ayudas a pymes y autónomos para incentivar el teletrabajo y la flexibilidad horaria: las subvenciones pueden llegar hasta los 15.000 euros

Las señales para detectar un ‘despido silencioso’, según una abogada: “Critican continuamente tu trabajo”

DEPORTES

Jorge de Frutos y la

Jorge de Frutos y la llamada de la selección española: el cuarto jugador del Rayo Vallecano y el segundo segoviano en vestir La Roja

El ciclista español Juan Ayuso carga contra su equipo por anunciar su salida: “Quieren dañar mi imagen, es una dictadura”

El primer compañero de Fernando Alonso en Fórmula 1, detenido en Brasil por presunta posesión ilegal de un coche de lujo

De Dean Huijsen a Álex Baena: estos son los equipos españoles que más dinero han gastado en fichajes

Karolina Muchova se pone a llorar en pleno partido del US Open tras ver a su exnovio acosador en las gradas: “Me asusté”