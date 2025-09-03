Espana agencias

ERC, Bildu y BNG piden al Congreso suspender el acto de Vox contra la ley de violencia machista para no ser "cómplice"

Esquerra Republicana, Bildu y el BNG han dirigido un escrito a la Mesa del Congreso pidiendo cancelar la jornada contra la Ley de Violencia de Género que Vox ha organizado este jueves en dependencias parlamentarias, y han advertido a los socialistas de que, si no se anula la convocatoria, serán cómplices de discursos machistas.

La Mesa del Congreso, con los votos de PP y PSOE, autorizó la celebración de esta jornada sobre 'Ideología de género y denuncias falsas España/Argentina'. En ella se prevé la participación del vicepresidente de la Asociación Nacional de Ayuda de las Víctimas de Violencia Doméstica (Anavid), Jesús Muñoz, quien el pasado mes de marzo, también en un acto auspiciado por Vox en el Parlamento bajo el título 'Abuelas silenciadas por el feminismo', estableció paralelismos entre el feminismo y el nazismo.

La pasada legislatura, en la que el PSOE era el partido más votado, ya se autorizó a Vox organizar otra jornada contra la Ley de Violencia de Género, que se celebró en julio de 2022 con la presencia del citado Jesús Muñoz, que entonces habló de que los terroristas de ETA tienen más derechos que los hombres denunciados por violencia machista.

NO SE PUEDE CENSURAR CON CARÁCTER PREVIO, ALEGAN

Desde el órgano de gobierno de la Cámara esgrimen que, con carácter general, la Mesa da vía libre a las peticiones que cursan los distintos grupos parlamentarios para organizar charlas en dependencias de la institución, ya que no pueden aventurar con carácter previo si se va a dar publicidad o no a discursos inconstitucionales.

Sólo una vez, el pasado mes de mayo, cancelaron la proyección del documental 'Lo que nos ocultaron' al ver en redes sociales que la cinta trataba sobre distintos casos de corrupción que, según sus autores, conforman la "historia criminal del PSOE" y se atribuían delitos a dirigentes socialistas.

Este miércoles, cuando la Mesa del Congreso ha ratificado su autorización y ya no tiene previsto reunirse hasta la próxima semana, ERC, Bildu y el BNG vuelven a intentar que se cancele el acto de Vox al considerar que "tiene por objetivo la difusión de un discurso negacionista de la violencia machista".

Los socios del Gobierno avisan de que, de celebrarse estas jornadas, "el Congreso estaría participando en la difusión de un ideario incompatible con la legislación vigente, promoviendo la exclusión y la regresión de los derechos de las mujeres", según el escrito recogido por Europa Press.

EuropaPress

