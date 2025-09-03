El Supremo rechaza entregar al Parlamento de Navarra información del 'caso Koldo' por ser "reservada"

El Tribunal Supremo ha denegado la solicitud del Parlamento de Navarra de documentación del 'caso Koldo' para su comisión de investigación sobre las obras que la presunta trama de corrupción habría amañado en esa comunidad autónoma, ya que "las diligencias del sumario serán reservadas".

"No ha lugar a remitir la documentación solicitada por dicha Asamblea Legislativa autonómica entre otras razones de no menor peso debido a que toda la interesada forma parte de la presente causa especial, que se halla en fase de instrucción", contesta el magistrado instructor, Leopoldo Puente, en una providencia de este miércoles a la que ha tenido acceso Europa Press.

El Parlamento foral había pedido al Supremo que, antes del próximo 15 de septiembre, "toda documentación" que fuera de interés para la comisión de investigación parlamentaria, como la transcripción de las declaraciones de los principales investigados e informes policiales y tributarios, con especial hincapié en el navarro y ex secretario general del PSOE Santos Cerdán.

Puente recuerda a la cámara autonómica que, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "las diligencias del sumario serán reservadas, de tal modo que las mismas, incluso cuando no se hubiera decretado el secreto, no tienen carácter público".

REVELAR DATOS SERÍA DELITO

El magistrado señala que se opone a esa solicitud "en protección de los derechos fundamentales de las partes, en particular de los investigados en la presente causa especial".

Y advierte de que "la autoridad o funcionario público que revelara indebidamente su contenido podría incurrir en la comisión de un hecho delictivo".

Además, Puente explica que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) determinó en 2023 que, cuando se trata de comisiones parlamentarias de investigación, "y como no podía ser de otro modo, los jueces y magistrados no podrán revelar por escrito, o de cualquier otra forma, hechos o circunstancias de las que hubieren tenido conocimiento por razón de su ejercicio profesional".

El Parlamento navarro también reclamó al juez Ismael Moreno, que investiga en la Audiencia Nacional la misma causa, que le facilite una batería de informes para su comisión de investigación.