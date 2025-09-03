Espana agencias

El banco central surcoreano revisa al 0,7 % el crecimiento del PIB en el segundo trimestre

Por Newsroom Infobae

Seúl, 3 sep (EFECOM).- El Banco de Corea (BoK) revisó este miércoles al alza el crecimiento intertrimestral de la economía surcoreana en el segundo trimestre, elevándolo al 0,7 % frente al 0,6 % reportado anteriormente, tras incorporar mejoras en el desempeño de varios sectores.

Los mejores resultados en la construcción, la inversión en propiedad intelectual y las exportaciones impulsaron la revisión al alza, después de que el BoK incorporara datos del último mes del trimestre que no estaban disponibles en el avance del pasado julio.

El crecimiento intertrimestral registrado entre abril y junio supone la mayor expansión desde el primer trimestre de 2024. También se produce tras la caída del 0,2 % registrada en el primer trimestre de 2025, ante la crisis política nacional y la incertidumbre por la política comercial de EE.UU.

El banco dijo que hubo mejoras en el consumo privado gracias al alza tanto en bienes como automóviles y servicios como salud, y agregó que las exportaciones crecieron por el mejor desempeño del sector de semiconductores y productos petroquímicos.

El BoK también revisó al alza el crecimiento interanual del PIB en el segundo trimestre. El PIB avanzó un 0,6 % en comparación con el segundo trimestre del año previo, 0,1 puntos porcentuales más de lo calculado en el informe previo.

El banco central publicó el jueves de la semana pasada una previsión de crecimiento para este año del 0,9 % y una del 1,6 % para 2026.

Las cifras revisadas siguen siendo muy inferiores a la tasa de crecimiento potencial estimada para el país asiático, del 2 %, el ritmo máximo al que una economía puede crecer sin disparar la inflación. EFECOM

