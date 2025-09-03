Espana agencias

Díaz ve "injerencia política" en actuaciones de Peinado y dice que es "una barbaridad" que pida correos de Begoña Gómez

Por Newsroom Infobae

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha denunciado este miércoles "injerencia política" en actuaciones del juez Juan Carlos Peinado, a la vez que ha reprochado como "una barbaridad" que reclame en una providencia a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analice los correos enviados y recibidos por Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, desde julio de 2018.

Díaz ha resaltado, en una entrevista en 'Hora 25' de la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, que "la mayoría de la comunidad jurídica hace un trabajo extraordinario", si bien ha lamentado que, "como en todo en la vida", hay "conductas y prácticas en algunos jueces y juezas que muestran irregularidades".

En este sentido, la vicepresidenta ha proseguido citando ejemplos de actuaciones judiciales que, a su juicio, "son claras muestras de injerencia en la vida política". "Que un juez cite a la mujer del presidente del Gobierno cinco días antes de la convocatoria electoral de las europeas es una injerencia política", ha señalado la ministra, que también ha afeado que el juez Eloy Velasco dijera "barbaridades" sobre la exministra y dirigente de Podemos Irene Montero.

"No se puede consentir. Los jueces y las juezas no son intoncables", ha resumido la vicepresidenta del Gobierno.

NEGOCIACIÓN DE PRESUPUESTOS

Díaz también ha defendido que el Ejecutivo cumpla con el "mandato constitucional" y presente los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que ya se están negociando. A su juicio, esa es la obligación, aunque ha señalado que "la responsabilidad" de que se aprueben o no las cuentas públicas o no salgan "no es del Gobierno, sino de las fuerzas políticas que tenemos enfrente".

"El decreto de las renovables, ¿la responsabilidad es del Gobierno? Ha hecho un decreto que abarataba la energía, que descentralizaba la energía, la democratizaba, ha hecho un decreto mejorable, pero positivo. Que las fuerzas políticas lo tumben dañando a la gente, eso no es responsabilidad del Gobierno", ha dicho Díaz, que también ha elevado la presión al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, denunciando que su formación vote en contra de medidas que mejoran la vida de la gente.

