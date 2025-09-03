Díaz valora el "compromiso" de los españoles con el pueblo palestino tras la protesta en La Vuelta en Bilbao

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha valorado este miércoles el "compromiso" de los españoles "frente al genocidio" de Israel contra el pueblo palestino, después de que una protesta haya obligado a suspender el final de la etapa de La Vuelta Ciclista a España en Bilbao.

Díaz ha tildado al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de "criminal de guerra que está masacrando al pueblo palestino" y "violentando la legislación internacional, los derechos humanos y está utilizando el hambre como un arma de guerra".

"Y, por tanto, lo que hemos visto hoy es que la gente de España está con el pueblo palestino, con la legalidad internacional y con los derechos humanos. Que no los soportamos más", ha expresado la vicepresidenta segunda en una entrevista en el programa 'Hora 25' de la 'Cadena Ser', que ha recogido Europa Press.

BOICOT A ISRAEL

Cuestionada por si aboga porque la ciudadanía ejerza un boicot personal a los productores de las empresas israelíes, la ministra ha señalado que tanto ella como su hija lo hacen.

Díaz ha reiterado que se rompan todo tipo de relaciones con Israel, recordando que se sancionó a Rusia tras la invasión a Ucrania. "Aquí no son diferentes las violaciones de los derechos humanos", ha dicho, a la vez que ha pedido nombrar persona 'non grata' a Netanyahu.

Por último, la ministra de Trabajo ha insistido al PSOE en que se tramite con "celeridad" el embargo total de armas con Israel, sin descartar que esto se lleve a cabo a través de decreto, si bien ha reconocido discrepancias con los socialistas.