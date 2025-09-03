Espana agencias

Bolaños afirma que la "inmensa mayoría" de jueces son imparciales pero lamenta que una minoría haga "daño" a la Justicia

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este miércoles que la "inmensa mayoría" de jueces realiza su trabajo con imparcialidad, pero ha criticado que hay "actuaciones muy minoritarias" que hacen "daño" a la Justicia.

Así se ha pronunciado a preguntas de los periodistas en la sede del Ministerio sobre la afirmación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "hay jueces haciendo política", unas declaraciones que, según Bolaños, "hay que escucharlas y leerlas en su integridad, de principio a fin".

El ministro ha opinado que Sánchez defendió a "esa inmensa mayoría de jueces y magistrados que hacen su trabajo con imparcialidad, con rigor, con profesionalidad". "Y yo quiero centrarme y reconocer el trabajo de esa inmensa mayoría", ha expresado.

Aunque a continuación ha indicado que, "lamentablemente, hay actuaciones muy minoritarias que están generando un intenso debate social y dentro de la propia carrera judicial sobre el daño que esas actuaciones muy minoritarias están haciendo a la Justicia".

Dicho eso, Bolaños ha trasladado su "total y absoluta confianza en el Estado de Derecho, en el sistema de garantías y de recursos". "Que irán corrigiendo aquellas resoluciones judiciales que no son conformes a derecho y que irán poniendo todo en su sitio. Con el tiempo todo se pondrá en su sitio", ha sostenido.

TOTAL CONFIANZA EN EL FISCAL GENERAL

Al ser preguntado si el Gobierno espera algún tipo de protesta o boicot en el acto de apertura del año judicial por parte de la judicatura después de esas declaraciones de Sánchez o por la continuidad del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras su procesamiento por presunta revelación de secretos, el ministro ha subrayado que "todos los poderes del Estado se deben a la institucionalidad y al respeto que merecen las instituciones".

Bolaños ha querido en este punto reivindicar a "instituciones tan importantes en este caso como la Fiscalía General del Estado y la persona que la encarga".

"El Gobierno desde luego que tiene toda la confianza en el fiscal general del Estado porque es una persona que está haciendo una magnífica labor, está persiguiendo el delito y está contando la verdad", ha respaldado.

A su entender, "quien debiera dar alguna explicación es quien no contó la verdad y contó la mentira y quien cometió los delitos según reconoció el propio abogado de esta persona", en referencia a Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

NORMALIDAD CON LOS NOMBRAMIENTOS

Además, Bolaños se ha referido a la toma de posesión este miércoles de los magistrados Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas como presidentes de la Sala de lo Penal y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, respectivamente.

De ellos ha reconocido su "magnífica trayectoria", al mismo tiempo que ha aplaudido la también "extraordinaria" de "las dos candidatas que no resultaron elegidas" para esas salas clave del alto tribunal, las magistradas Pilar Teso y Ana Ferrer.

"Deseo toda la suerte y todo el mejor de los desempeños para los nuevos presidentes de la Sala Segunda y la Sala Tercera, conociendo su trayectoria, seguro que harán una magnífica labor", ha manifestado.

Bolaños ha aprovechado para "recordar" la "grave crisis institucional" que provocó el bloqueo del CGPJ, pero "también que desde hace un año el Poder Judicial funciona con normalidad".

"Ese bloqueo, que tenía causantes y que eran tan evidentes que no es necesario ni recordarles, provocaban y provocaron una grave crisis institucional y una grave crisis constitucional", ha incidido.

