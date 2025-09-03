Abascal acusa a Sánchez de ser un "tirano" que "pretende mandar" a jueces y periodistas: "Es cada vez más peligroso"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser un "tirano" que "pretende mandar" a jueces y periodistas, advirtiendo a los españoles en que se pongan en "alerta" porque el jefe del Ejecutivo "es cada vez más peligroso" y "va a hacer todo lo posible por resistir".

"Lo que hay es un tirano que pretende mandar a los jueces, pretende mandar a los periodistas, pretende terminar con la oposición y que pretende también mandar a la prensa internacional presentándose en las redacciones para pedir cuentas", ha declarado este miércoles en una entrevista en el programa 'El gato al agua' de 'El Toro TV', recogida por Europa Press.

Así se ha expresado después de que el líder del Ejecutivo expresase este pasado lunes que cree que "hay jueces haciendo política", "afortunadamente" la minoría, y "políticos que tratan de hacer justicia", haciendo así un "daño terrible" al Poder Judicial, tras ser preguntado por las investigaciones a su hermano y esposa.

En este sentido, Abascal ha señalado que cree que Sánchez "lo tiene muy difícil" puesto que su "huída hacia delante no augura nada bueno". Asimismo, ha denunciado que pretenda manejar "todas las instituciones" como "maneja el Parlamento, dando órdenes a la presidencia para intentar amordazar a la oposición".

"UNA MAFIA EN EL GOBIERNO Y UNA ESTAFA EN LA OPOSICIÓN"

Ante el acto de apertura del Año Judicial de este viernes que contará con la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y al que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que no acudirá, Abascal ha explicado que Vox no asiste a dichos eventos porque supone "hacerlo junto a aquellos que están destruyendo la Constitución" y "menos aún teniendo en cuenta cómo el PP y el PSOE se reparten los cargos en los tribunales".

"Creo que el problema del Partido Popular no es sólo de debilidad, es de estafa. ¿Qué está protestando el señor Feijóo? Si ha pactado el reparto del Consejo General del Poder Judicial con Sánchez, si se ha repartido el Tribunal Constitucional con Sánchez", ha criticado, esgrimiendo que "el problema" es que hay "una mafia en el Gobierno" y "una estafa en la oposición". "Vox no va a ser cómplice de ninguna de las dos", ha sentenciado.

EL SISTEMA DE AUTONOMÍAS "NOS ARRUINA Y ENFRENTA"

Preguntado por cuáles son las políticas concretas que propone Vox en materia de inmigración, tras la protesta protagonizada por su partido en solidaridad con una adolescente de catorce años víctima de una supuesta violación por parte de un menor extranjero alojado en un centro madrileño, Abascal ha respondido que "la solución no es fácil" y que lo que hay que hacer es "cambiar radicalmente las políticas que se han hecho".

"Desde la defensa de las fronteras, la devolución de quienes entran ilegalmente, la vigilancia de nuestros mares, la persecución de las ONGs que colaboran con el tráfico de seres humanos y que se enriquecen de esa manera, la deportación de quienes están ilegalmente en nuestros suelos y quien, siendo legal, comete delitos en España y debe ser expulsado también... Algunas de estas cosas ya las dicen las leyes, el problema es que tampoco se ponen en marcha."

Así, ha remarcado que "el problema es dantesco" y ha lamentado que, en sus palabras, lo que hay hoy en España y en Bruselas son "unos políticos incapaces y traidores". "Nos ha llamado racistas el presidente del Gobierno, ha dicho que Vox piensa que una persona de un color es superior a una persona de otro color. Hay que ser imbécil para decir eso, mentiroso y desaprensivo", ha espetado.

Finalmente, cuestionado también por el modelo de autonomías, el líder de Vox ha reiterado que se trata de un modelo "ineficaz" que "nos arruina, nos enfrenta y nos divide": "En cuanto hay un problema, la cuestión competencial se convierte en una maraña inexplicable y la competencia no es de nadie y la responsabilidad no se sabe de quién es".

"Yo creo que la responsabilidad es compartida y lo que demuestra es que cuando hay esas dificultades competenciales y hay partidos de distinto signo, el sistema no funciona. Mientras tanto los españoles abandonados, ahogándose y muriendo (...) Y sale luego el terrorista climático que tenemos por presidente del Gobierno a decir que esto es culpa del cambio climático", ha concluido.