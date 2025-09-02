Espana agencias

Vox registra en el Parlament una proposición de ley para derogar la Ley de Memoria Democrática de Baleares

Por Newsroom Infobae

Vox ha registrado en el Parlament balear una Proposición de Ley para derogar de forma íntegra la Ley de Memoria Democrática de Baleares aprobada durante la pasada legislatura.

En un comunicado, Vox asegura que, de esta forma, cumple "con los compromisos adquiridos con el PP en el reciente acuerdo entre ambas formaciones y exige la inmediata tramitación parlamentaria" de la iniciativa, que busca, según aseguran, "poner fin a una normativa sectaria, revanchista y utilizada como herramienta de manipulación ideológica.

"La Ley de Memoria Democrática balear ha servido exclusivamente para dividir a los ciudadanos, reabrir heridas y reescribir la historia desde una perspectiva ideológica profundamente sectaria", ha declarado la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas.

Vox ha asegurado reiterar su "compromiso con la libertad de pensamiento, con todas las víctimas, sin distinciones, y con la reconciliación real de los españoles, lejos de la manipulación ideológica de la izquierda y el uso partidista" de las instituciones.

