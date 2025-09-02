Vox quiere impedir el concierto de Soziedad Alkohólica en Murcia por "apología del terrorismo de ETA"

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Murcia presentará una moción en el Pleno de septiembre para demandar al equipo de Gobierno que "impida" la actuación del grupo musical Soziedad Alkohólica en el festival 'Pirata Murcia', previsto para octubre.

En un comunicado, Vox ha afirmado que la banda fundada en Vitoria en 1988 hace "apología del terrorismo de ETA y escarnio de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" en las letras de sus canciones.

La iniciativa también reclama al Consistorio que "se recupere el dinero invertido en el patrocinio del festival y lo devuelva a las arcas públicas", así como la aprobación de "una condena al enaltecimiento del terrorismo etarra que asesinó vilmente a 857 personas".