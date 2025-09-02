Espana agencias

Puigdemont, tras reunirse con Illa en Bruselas: "No vivimos en situación de normalidad"

El expresidente del Govern y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha agradecido que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, le haya recibido este martes por la tarde en la Delegación del Govern ante la Unión Europea, en Bruselas, pero ha lamentando: "No vivimos en situación de normalidad".

"En situación de normalidad democrática, esta reunión se debería de haber producido hace muchos meses y no en Bruselas sino en el Palau de la Generalitat", ha afirmado tras el encuentro en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

El presidente de Junts también ha agradecido a Illa "la amabilidad y la conversación" que han mantenido, que ha comenzado a las 16.15 y ha acabado sobre las 17.45, por lo que han estado reunidos durante cerca de una hora y media.

