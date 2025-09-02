Espana agencias

PP acusa a Pumpido de "trabajar para el Gobierno" frente a los jueces que investigan al entorno familiar de Sánchez

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha acusado este martes al presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde Pumpido, de "trabajar para el sanchismo" y ha contrapuesto su labor con la de los "jueces independientes" que investigan a Begoña Gómez, pareja del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al hermano del jefe del Ejecutivo.

Así se ha pronunciado en una entrevista en 'Cuatro', recogida por Europa Press, en la que ha sido cuestionado por unas afirmaciones realizadas por Sánchez durante una entrevista concedida en la noche de este lunes en 'TVE', en la que el jefe del Ejecutivo señaló que "hay jueces haciendo política".

Se refería el presidente, de forma velada, a las investigaciones dirigidas a su entorno familiar y personal y también a la causa sobre la posible filtración de datos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por parte del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Al ser preguntado sobre si el PP también ha atacado en el pasado a jueces como el presidente del TC, Bendodo ha subrayado que existe una "gran diferencia", puesto que Conde Pumpido "ha sido puesto por Pedro Sánchez" mientras que los magistrados que trabajan en las causas del entorno del presidente "tienen su carrera profesional".

PUMPIDO, UN "TÚNEL DE LAVADO" DEL GOBIERNO

"Está claro que el presidente del Constitucional trabaja para el sanchismo para blanquear los ERE, las amnistías y más cuestiones que vendrán", ha criticado el dirigente 'popular', remarcando que Pumpido "presta un servicio al Gobierno" y "ha actuado como túnel de lavado" del mismo.

Bajo su punto de vista, el jefe del Ejecutivo debería "respetar la independencia judicial y las decisiones judiciales" y no comportarse como un presidente con "tics autoritarios" que "recuerdan a otras latitudes latinoamericanas".

Por último, sobre la apertura del año judicial, Bendodo ha lamentado la "imagen" que supondrá que el fiscal general del Estado "se levante para dar su discurso" cuando "dentro de unos días se va a tener que sentar en el banquillo", una cuestión por la que "hace tiempo que debería haber dimitido".

