Irene Montero afirma que el Gobierno "no quiere cambios" y que "ganar a la derecha es posible desde la izquierda"

La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha acusado este martes al Gobierno de Pedro Sánchez de "no querer que cambie nada" ni que "se produzca ningún solo avance en derechos", a la vez que ha afirmado que "claro que es posible" ganar a la derecha, pero haciéndolo "desde la izquierda".

Así lo ha expresado la dirigente de Podemos durante una entrevista en 'Canal Red', recogida por Europa Press, en la que ha sentenciado que el Ejecutivo es "un Gobierno conservador en el sentido más estricto de la palabra" y lo ha acusado de ser "incapaz de resolver los principales problemas del país".

"Ayer Pedro Sánchez no propuso ni una sola propuesta para los grandes problemas que tiene este país ni para afrontar la gran crisis de vivienda y frenar a los acaparadores de vivienda que se están quedando ilícitamente con nuestras casas ni para el rearme ni para la complicidad con el genocidio", ha añadido.

A continuación ha señalado que la "incapacidad de resolver problemas" de la que acusa al presidente es una "alfombra para que lleguen las derechas" y ha añadido que así "no es como se gana" a estas formaciones.

"Yo creo que lo que la gente tiene que tener claro es que sí es posible ganar a las derechas en España, claro que lo es, ya lo hemos hecho muchas veces pero lo es por la izquierda, por el feminismo, con más feminismo, con más derechos", ha explicado la exministra de Igualdad.

LOS PRESUPUESTOS SON UNA "EXCUSA"

Por otra parte, Montero se ha referido al anuncio de Sánchez de presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026 como una "excusa" para tapar los casos de corrupción de exdirigentes del PSOE de cara a las próximas elecciones.

"Es un Gobierno que no gobierna, que es incapaz y no quieren ir a elecciones con el relato de la corrupción, necesitan ir con otra excusa y por tanto han decidido presentar unos presupuestos generales del Estado" ha recriminado la eurodiputada de Podemos.

También ha sostenido que desde Moncloa "no necesitan presupuestos para seguir Gobernando", en referencia a las declaraciones de Sánchez durante una entrevista en 'TVE' el pasado lunes, en las que afirmaba que si estos se "tumban" no convocará elecciones.

"Yo creo que en realidad lo que están haciendo es tratar de construir un relato con el que ir a las elecciones y hacer una precampaña con los presupuestos generales del Estado, diciendo que lo han intentado pero no lo han conseguido por no contar con mayoría parlamentaria", ha concluido.