Espana agencias

Irene Montero afirma que el Gobierno "no quiere cambios" y que "ganar a la derecha es posible desde la izquierda"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha acusado este martes al Gobierno de Pedro Sánchez de "no querer que cambie nada" ni que "se produzca ningún solo avance en derechos", a la vez que ha afirmado que "claro que es posible" ganar a la derecha, pero haciéndolo "desde la izquierda".

Así lo ha expresado la dirigente de Podemos durante una entrevista en 'Canal Red', recogida por Europa Press, en la que ha sentenciado que el Ejecutivo es "un Gobierno conservador en el sentido más estricto de la palabra" y lo ha acusado de ser "incapaz de resolver los principales problemas del país".

"Ayer Pedro Sánchez no propuso ni una sola propuesta para los grandes problemas que tiene este país ni para afrontar la gran crisis de vivienda y frenar a los acaparadores de vivienda que se están quedando ilícitamente con nuestras casas ni para el rearme ni para la complicidad con el genocidio", ha añadido.

A continuación ha señalado que la "incapacidad de resolver problemas" de la que acusa al presidente es una "alfombra para que lleguen las derechas" y ha añadido que así "no es como se gana" a estas formaciones.

"Yo creo que lo que la gente tiene que tener claro es que sí es posible ganar a las derechas en España, claro que lo es, ya lo hemos hecho muchas veces pero lo es por la izquierda, por el feminismo, con más feminismo, con más derechos", ha explicado la exministra de Igualdad.

LOS PRESUPUESTOS SON UNA "EXCUSA"

Por otra parte, Montero se ha referido al anuncio de Sánchez de presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026 como una "excusa" para tapar los casos de corrupción de exdirigentes del PSOE de cara a las próximas elecciones.

"Es un Gobierno que no gobierna, que es incapaz y no quieren ir a elecciones con el relato de la corrupción, necesitan ir con otra excusa y por tanto han decidido presentar unos presupuestos generales del Estado" ha recriminado la eurodiputada de Podemos.

También ha sostenido que desde Moncloa "no necesitan presupuestos para seguir Gobernando", en referencia a las declaraciones de Sánchez durante una entrevista en 'TVE' el pasado lunes, en las que afirmaba que si estos se "tumban" no convocará elecciones.

"Yo creo que en realidad lo que están haciendo es tratar de construir un relato con el que ir a las elecciones y hacer una precampaña con los presupuestos generales del Estado, diciendo que lo han intentado pero no lo han conseguido por no contar con mayoría parlamentaria", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PP dice que las críticas de Sánchez a jueces son "impropias de un demócrata": "Es francamente lamentable"

El PP dice que las

El despacho clave del 'caso Montoro' pide a la Audiencia de Tarragona que declare la nulidad de la investigación

El despacho clave del 'caso

Feijóo dice que Ceuta merece una política fiscal, sanitaria y migratoria "a la altura"

Feijóo dice que Ceuta merece

Sumar quiere nuevos PGE pero avisa a la derecha que le queda "travesía" en la oposición: No habrá adelanto electoral

Sumar quiere nuevos PGE pero

Feijóo plantea una reforma legal que obligue al Gobierno a convocar elecciones si acumula dos prórrogas presupuestarias

Feijóo plantea una reforma legal
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El sindicato JUPOL alerta del

El sindicato JUPOL alerta del “grave problema de salud mental” en la Policía Nacional tras el suicidio de tres agentes en un solo día

Condenada a un año y medio de cárcel una trabajadora de ayuda en hogar por quedarse el dinero que le pagaban las personas a las que atendía

Cómo solicitar el cambio de nombre y apellidos en el Registro Civil: estos son los requisitos necesarios

La advertencia de la Guardia Civil sobre sus pruebas de acceso: “No se puede acceder con el teléfono móvil”

Tres aseguradoras condenadas a indemnizar con 5,1 millones de euros a la armadora del Villa de Pitanxo por el naufragio del pesquero

ECONOMÍA

España perdió 199.300 empleos en

España perdió 199.300 empleos en agosto y el número de ocupados bajó a 21,6 millones

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 2 de septiembre

Escándalo en Nestlé: destituyen a su consejero delegado Laurent Freixe por tener una relación romántica con una subordinada

Esta es la multa a la que te enfrentas si no contratas legalmente a un empleado del hogar

Las viviendas vacías, una posible solución a la falta de oferta en el tensionado mercado inmobiliario español

DEPORTES

El ex jefe de la

El ex jefe de la Fórmula 1 carga contra Hamilton: “Es más probable que el safety-car gane una carrera a que sea campeón”

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, lo tiene claro: “La Fórmula 1 necesita a un imbécil, la gente necesita odiar a alguien”

El peluquero de Carlos Alcaraz sobre su relación con el tenista: “Tengo que darle un poco de privilegio. Trabajamos a puerta cerrada y cuando no vaya nadie a la tienda”

Islam Makhachev quiere un combate contra Ilia Topuria: “Estoy interesado en hacer esa pelea”

El enfado de Fernando Alonso con Aston Martin durante el GP de Países Bajos: “Os habéis olvidado de mí”