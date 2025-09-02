Feijóo dice que Ceuta merece una política fiscal, sanitaria y migratoria "a la altura"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado este martes el día de Ceuta asegurando que la ciudad autónoma merece "una política fiscal, sanitaria y migratoria a la altura", y que sea "solidaria y rigurosa" y con "visión de Estado y futuro".

"Hoy celebramos el Día de Ceuta, símbolo de historia, diversidad y convivencia. Ceuta merece una política fiscal, sanitaria y migratoria a la altura: legal, solidaria y rigurosa, con visión de Estado y futuro", ha expresado en un mensaje en la red social X.

El líder de la oposición ha finalizado su mensaje mandado una felicitación a todos los ceutíes, "ejemplo de compromiso con España", y que este 2 de septiembre celebran su festividad oficial conmemorando la fecha en que Pedro de Menezes, primer conde de Vila Real, se convirtió en el primer gobernador de Ceuta por el rey Juan I de Portugal en 1415, después de la conquista de Ceuta.