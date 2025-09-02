Espana agencias

Feijóo dice que Ceuta merece una política fiscal, sanitaria y migratoria "a la altura"

Por Newsroom Infobae

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado este martes el día de Ceuta asegurando que la ciudad autónoma merece "una política fiscal, sanitaria y migratoria a la altura", y que sea "solidaria y rigurosa" y con "visión de Estado y futuro".

"Hoy celebramos el Día de Ceuta, símbolo de historia, diversidad y convivencia. Ceuta merece una política fiscal, sanitaria y migratoria a la altura: legal, solidaria y rigurosa, con visión de Estado y futuro", ha expresado en un mensaje en la red social X.

El líder de la oposición ha finalizado su mensaje mandado una felicitación a todos los ceutíes, "ejemplo de compromiso con España", y que este 2 de septiembre celebran su festividad oficial conmemorando la fecha en que Pedro de Menezes, primer conde de Vila Real, se convirtió en el primer gobernador de Ceuta por el rey Juan I de Portugal en 1415, después de la conquista de Ceuta.

