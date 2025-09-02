ERC exige transparencia al Gobierno para aclarar qué fondos se han desviado para cumplir el 2% del PIB en Defensa

Esquerra Republicana (ERC) ha presentado este martes una serie de preguntas escritas en el Congreso para que el Gobierno aclare de qué programas presupuestarios del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea ha redirigido recursos para aumentar del gasto militar hasta el 2 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), cifra confirmada la semana pasada por un informe emitido por la OTAN.

Los independentistas denuncian una grave "falta de transparencia" en la explicación pública ofrecida por el Ejecutivo central. También les preocupa si esta ampliación de fondos servirá para "continuar comerciando" con Israel en materia militar.

En el documento registrado por este grupo parlamentario, preguntan concretamente si el Gobierno introducirá "criterios estrictos" para evitar la compra y exportación de material bélico a Israel, y si priorizará, al mismo tiempo, la adquisición de este material a países de la Unión Europea.

En este sentido, Esquerra considera "imprescindible" avanzar hacia una autonomía estratégica en materia de defensa por parte de los países de la Unión Europea que permita dejar atrás la "dependencia" y el "vasallaje" que, a su juicio, diversos líderes de potencias europeas han mostrado en este ámbito hacia los Estados Unidos y su presidente, Donald Trump.

"La Unión Europea no puede estar subordinada a los intereses de la derecha reaccionaria global. Hace falta una autonomía estratégica de los países europeos que permita a la UE actuar al margen de los intereses geopolíticos de los Estados Unidos", ha declarado el diputado de Esquerra en el Congreso, Francesc-Marc Álvaro.

MANCOMUNAR EL GASTO MILITAR EN EUROPA

Por todo ello, otra de las preguntas formuladas al Gobierno español en este escrito plantea si existe alguna "iniciativa conjunta" a escala europea para "mancomunar" el gasto militar, reducir la escalada armamentística y eliminar las "ineficiencias" actuales en el uso de recursos.

Por último, ante el objetivo de la OTAN y Estados Unidos de aumentar aún más el porcentaje del PIB de los países miembros en gasto militar, ERC también pregunta al Gabinete presidido por Pedro Sánchez si piensa "ceder ante estas presiones" y si tiene previstos nuevos incrementos en los próximos años. "Un aumento por encima del 2% tensionaría demasiado nuestros servicios públicos, y esta es una línea roja que no podemos permitir", ha concluido Álvaro.