Espana agencias

El PP dice que las críticas de Sánchez a jueces son "impropias de un demócrata": "Es francamente lamentable"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que las críticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a algunos jueces que considera que "hacen política", son "impropias de un demócrata", toda vez que es "francamente lamentable" que un jefe del Ejecutivo cuestione la labor y la independencia del poder judicial.

"A mí me parece tremendamente antidemocrático ver a un presidente atacar a los jueces en una intervención pública cuestionando el trabajo de los jueces de nuestro país y creo que eso no puede pasar en una democracia moderna", ha sentenciado en una entrevista en 'Las mañanas' de RNE, que ha recogido Europa Press.

Tellado se ha referido así a la crítica que Sánchez hizo en la noche del lunes en una entrevista en TVE a una "minoría" de jueces que están "haciendo política", así como a "políticos que tratan de hacer justicia", haciendo un "daño terrible" al Poder Judicial.

Para el 'número dos' del PP, ver al jefe del Ejecutivo cuestionar la labor del poder judicial y la independencia y la profesionalidad es "francamente lamentable", ya que en su opinión "atacando a los jueces dinamita los cimientos" de una democracia moderna como la de España.

"Yo no he visto nunca al primer ministro de ningún país mantener las actitudes y los comportamientos y los discursos que lamentablemente mantiene Pedro Sánchez", ha agregado Tellado, afirmando que una actitud "tan antidemocrática" en otro país llevaría al jefe del Gobierno "a presentar a renglón seguido su dimisión".

Ha censurado además que para el presidente "actúan mal los jueces que investigan a su familia, a su hermano, a su mujer, a su partido y a su gobierno", y ha reivindicado que los políticos tienen que respetar la actuación de los jueces, "nos guste o no nos guste", una obligación que se debe cumplir "mucho más si eres el presidente de un gobierno de un país".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El despacho clave del 'caso Montoro' pide a la Audiencia de Tarragona que declare la nulidad de la investigación

El despacho clave del 'caso

Feijóo dice que Ceuta merece una política fiscal, sanitaria y migratoria "a la altura"

Feijóo dice que Ceuta merece

Sumar quiere nuevos PGE pero avisa a la derecha que le queda "travesía" en la oposición: No habrá adelanto electoral

Sumar quiere nuevos PGE pero

Feijóo plantea una reforma legal que obligue al Gobierno a convocar elecciones si acumula dos prórrogas presupuestarias

Feijóo plantea una reforma legal

EH Bildu pide la retirada de La Vuelta del Prem Tech, porque Israel "no es bienvenido en Euskal Herria"

EH Bildu pide la retirada
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El sindicato JUPOL alerta del

El sindicato JUPOL alerta del “grave problema de salud mental” en la Policía Nacional tras el suicidio de tres agentes en un solo día

Condenada a un año y medio de cárcel una trabajadora de ayuda en hogar por quedarse el dinero que le pagaban las personas a las que atendía

Cómo solicitar el cambio de nombre y apellidos en el Registro Civil: estos son los requisitos necesarios

La advertencia de la Guardia Civil sobre sus pruebas de acceso: “No se puede acceder con el teléfono móvil”

Tres aseguradoras condenadas a indemnizar con 5,1 millones de euros a la armadora del Villa de Pitanxo por el naufragio del pesquero

ECONOMÍA

España perdió 199.300 empleos en

España perdió 199.300 empleos en agosto y el número de ocupados bajó a 21,6 millones

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 2 de septiembre

Escándalo en Nestlé: destituyen a su consejero delegado Laurent Freixe por tener una relación romántica con una subordinada

Esta es la multa a la que te enfrentas si no contratas legalmente a un empleado del hogar

Las viviendas vacías, una posible solución a la falta de oferta en el tensionado mercado inmobiliario español

DEPORTES

El jefe de Mercedes, Toto

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, lo tiene claro: “La Fórmula 1 necesita a un imbécil, la gente necesita odiar a alguien”

El peluquero de Carlos Alcaraz sobre su relación con el tenista: “Tengo que darle un poco de privilegio. Trabajamos a puerta cerrada y cuando no vaya nadie a la tienda”

Islam Makhachev quiere un combate contra Ilia Topuria: “Estoy interesado en hacer esa pelea”

El enfado de Fernando Alonso con Aston Martin durante el GP de Países Bajos: “Os habéis olvidado de mí”

La Guardia Urbana detiene las obras del Camp Nou y denuncia a la constructora por trabajar en domingo sin licencia