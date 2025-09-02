El PP dice que las críticas de Sánchez a jueces son "impropias de un demócrata": "Es francamente lamentable"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que las críticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a algunos jueces que considera que "hacen política", son "impropias de un demócrata", toda vez que es "francamente lamentable" que un jefe del Ejecutivo cuestione la labor y la independencia del poder judicial.

"A mí me parece tremendamente antidemocrático ver a un presidente atacar a los jueces en una intervención pública cuestionando el trabajo de los jueces de nuestro país y creo que eso no puede pasar en una democracia moderna", ha sentenciado en una entrevista en 'Las mañanas' de RNE, que ha recogido Europa Press.

Tellado se ha referido así a la crítica que Sánchez hizo en la noche del lunes en una entrevista en TVE a una "minoría" de jueces que están "haciendo política", así como a "políticos que tratan de hacer justicia", haciendo un "daño terrible" al Poder Judicial.

Para el 'número dos' del PP, ver al jefe del Ejecutivo cuestionar la labor del poder judicial y la independencia y la profesionalidad es "francamente lamentable", ya que en su opinión "atacando a los jueces dinamita los cimientos" de una democracia moderna como la de España.

"Yo no he visto nunca al primer ministro de ningún país mantener las actitudes y los comportamientos y los discursos que lamentablemente mantiene Pedro Sánchez", ha agregado Tellado, afirmando que una actitud "tan antidemocrática" en otro país llevaría al jefe del Gobierno "a presentar a renglón seguido su dimisión".

Ha censurado además que para el presidente "actúan mal los jueces que investigan a su familia, a su hermano, a su mujer, a su partido y a su gobierno", y ha reivindicado que los políticos tienen que respetar la actuación de los jueces, "nos guste o no nos guste", una obligación que se debe cumplir "mucho más si eres el presidente de un gobierno de un país".