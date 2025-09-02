Espana agencias

El Gobierno ratifica que habrá encuentro "con absoluta normalidad" entre Sánchez y Puigdemont pero no da fechas

Por Newsroom Infobae

Guardar

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha ratificado la voluntad del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de reunirse con el líder de Junts, Carles Puigdemont, pero ha eludido dar ninguna fecha, insistiendo en que llegado el momento se informará de ello y el encuentro se producirá con "absoluta normalidad".

"Cuando esa reunión y ese encuentro se formalice y se vaya a producir se informará con toda la normalidad", ha asegurado Alegría, tras ser preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros si la cita en Bruselas entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y Puigdemont puede ser la antesala a una entre Sánchez y el líder independentista.

"Hoy no tengo que trasladarles todavía ninguna cita", ha asegurado la portavoz, que ha preferido no "practicar la futurología" sobre si el hecho de que el encuentro entre Illa y el líder en Junts sea en Bruselas allana el camino para que la reunión con Sánchez también pueda producirse en la capital belga, habida cuenta de que Puigdemont no puede regresar por el momento a España.

"El presidente del Gobierno dijo que esa reunión se producirá con absoluta normalidad y cuando llegue ese momento todos ustedes lo conocerán y lo sabrán", ha rematado la ministra portavoz.

A su vez, la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, ha negado que la reunión de esta tarde tenga como finalidad abordar con el líder de Junts su respaldo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que el presidente ya dijo la víspera que el Gobierno tiene intención de presentar próximamente.

"Cada negociación tiene su afán", ha subrayado Montero, esgrimiendo que quien hablará de presupuestos con Junts será el Ministerio de Hacienda. "Por tanto, no está en el orden del día ni en el ánimo de esta tarde hablar de presupuestos", ha recalcado.

Dicho esto, la vicepresidenta segunda y 'número dos' del PSOE ha enmarcado el encuentro de Bruselas "en la línea de seguir ganando confianza mutua entre las distintas formaciones políticas". "Yo creo que eso es bueno para la convivencia y es bueno para el diálogo", ha valorado. Con todo, ha añadido, el que las distintas formaciones políticas ganen confianza mutua "siempre repercute en el interés general".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Congreso libera de Pleno el 11 de septiembre para que los diputados catalanes celebren la Diada

El Congreso libera de Pleno

Óscar López exige a Ayuso que defienda "los intereses de Madrid" y acepte la condonación de la deuda

Óscar López exige a Ayuso

La Comisión de Venecia se pronunciará en octubre sobre el modelo de elección de los vocales del CGPJ

La Comisión de Venecia se

El periodista Saül Gordillo acepta un año y medio de prisión por agredir sexualmente a una redactora

El periodista Saül Gordillo acepta

El PP pide al Ayuntamiento de Barcelona explicar si ha subvencionado la Global Sumud Flotilla

El PP pide al Ayuntamiento
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las comunidades del PP rechazan

Las comunidades del PP rechazan en bloque la quita de deuda: “Es una operación política para que Sánchez aguante una semana más”

Un mecánico explica cuál es el principal fallo al que se enfrentan los motores diésel: “Se detecta por el sonido”

Una parte de los barcos de la flotilla con ayuda para Gaza vuelve a regresar a Barcelona por el mal temporal

Así se gestó el contrato de “emergencia” de 100 millones de euros para las obras del puente de Sevilla por el que Santos Cerdán habría cobrado mordidas

El exjefe de ETA ‘Mikel Antza’ pide posponer su declaración judicial por el asesinato de Gregorio Ordóñez porque está de vacaciones en Mallorca

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del 2 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Miguel Benito, abogado: “Si tienes una reducción de jornada eres prácticamente indespedible”

Yoigo desaparece tras dos décadas: ¿qué pasará con los clientes del operador?

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 3 de septiembre

DEPORTES

El primer compañero de Fernando

El primer compañero de Fernando Alonso en Fórmula 1, detenido en Brasil por presunta posesión ilegal de un coche de lujo

De Dean Huijsen a Álex Baena: estos son los equipos españoles que más dinero han gastado en fichajes

Karolina Muchova se pone a llorar en pleno partido del US Open tras ver a su exnovio acosador en las gradas: “Me asusté”

El ex jefe de la Fórmula 1 carga contra Hamilton: “Es más probable que el safety-car gane una carrera a que sea campeón”

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, lo tiene claro: “La Fórmula 1 necesita a un imbécil, la gente necesita odiar a alguien”