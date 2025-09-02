Espana agencias

El Congreso libera de Pleno el 11 de septiembre para que los diputados catalanes celebren la Diada

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Junta de Portavoces del Congreso ha dado vía libre este martes al orden del día del Pleno de la próxima semana confirmando que no habrá sesión plenaria el 11 de septiembre, festivo en Cataluña, para que, como pidió el PSOE, los diputados de esa comunidad puedan celebrar la Diada.

El borrador de orden del día, al que ha tenido acceso Europa Press, adelanta al miércoles todos los asuntos que deberían haber debatido y votado en la Diada, como la convalidación del decreto ley sobre permisos de paternidad o las enmiendas de totalidad contra la reducción de jornada laboral.

La propuestas de liberar el 11 de septiembre y evitar votaciones ese día tenía el aval del Gobierno, cuyo ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, declaro hace una semana que la petición del PSOE es de una "normalidad absoluta", pues hay "un número muy elevado de diputados catalanes que desean estar en Barcelona el día de la Diada"

SÍ HUBO PLENO EN EL PASADO Y EN OTRAS FIESTAS AUTONÓMICAS

Otros años ha habido sesión plenaria en el Congreso coincidiendo con la Diada. Así, el 11 de septiembre de 2024 cayó en miércoles y hubo sesión de control con preguntas a los ministros del Gobierno de coalición, aunque el presidente Pedro Sánchez no acudió por estar de viaje oficial en China.

También hubo Pleno, con comparecencia de Sánchez incluida, el 9 de octubre de 2024, coincidiendo con la celebración del Día de la Comunidad Valenciana. Igualmente, se convocó la habitual sesión de control de los miércoles el Día de Andalucía de 2024, 28 de febrero.

Esta decisión de dejar sin Pleno el Día de Cataluña contará como precedente para el futuro, y el próximo reto será el jueves 9 de octubre, festividad en la Comunidad Valenciana. Fuentes parlamentarias aseguran que, si en el futuro se quiere reordenar un Pleno por fiesta autonómica, lo tendrá que pedir un grupo parlamentario y lograr mayoría en la Junta de Portavoces, como ha ocurrido en este caso.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Óscar López exige a Ayuso que defienda "los intereses de Madrid" y acepte la condonación de la deuda

Óscar López exige a Ayuso

El Gobierno ratifica que habrá encuentro "con absoluta normalidad" entre Sánchez y Puigdemont pero no da fechas

El Gobierno ratifica que habrá

La Comisión de Venecia se pronunciará en octubre sobre el modelo de elección de los vocales del CGPJ

La Comisión de Venecia se

El periodista Saül Gordillo acepta un año y medio de prisión por agredir sexualmente a una redactora

El periodista Saül Gordillo acepta

El PP pide al Ayuntamiento de Barcelona explicar si ha subvencionado la Global Sumud Flotilla

El PP pide al Ayuntamiento
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las comunidades del PP rechazan

Las comunidades del PP rechazan en bloque la quita de deuda: “Es una operación política para que Sánchez aguante una semana más”

Un mecánico explica cuál es el principal fallo al que se enfrentan los motores diésel: “Se detecta por el sonido”

Una parte de los barcos de la flotilla con ayuda para Gaza vuelve a regresar a Barcelona por el mal temporal

Así se gestó el contrato de “emergencia” de 100 millones de euros para las obras del puente de Sevilla por el que Santos Cerdán habría cobrado mordidas

El exjefe de ETA ‘Mikel Antza’ pide posponer su declaración judicial por el asesinato de Gregorio Ordóñez porque está de vacaciones en Mallorca

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del 2 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Miguel Benito, abogado: “Si tienes una reducción de jornada eres prácticamente indespedible”

Yoigo desaparece tras dos décadas: ¿qué pasará con los clientes del operador?

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 3 de septiembre

DEPORTES

El primer compañero de Fernando

El primer compañero de Fernando Alonso en Fórmula 1, detenido en Brasil por presunta posesión ilegal de un coche de lujo

De Dean Huijsen a Álex Baena: estos son los equipos españoles que más dinero han gastado en fichajes

Karolina Muchova se pone a llorar en pleno partido del US Open tras ver a su exnovio acosador en las gradas: “Me asusté”

El ex jefe de la Fórmula 1 carga contra Hamilton: “Es más probable que el safety-car gane una carrera a que sea campeón”

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, lo tiene claro: “La Fórmula 1 necesita a un imbécil, la gente necesita odiar a alguien”