Yolanda Díaz defiende un pacto contra incendios con las CCAA: "La prevención no puede estar en manos privadas"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido la necesidad de un pacto contra incendios entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, esgrimiendo a su vez la importancia de que la prevención "no puede estar en manos privadas".

En una entrevista en 'La hora de la 1' de TVE, que ha recogido Europa Press, la dirigente de Sumar ha hecho un llamamiento a que las formaciones políticas se pongan "de acuerdo en algo" y establezcan "un punto y aparte" para que "de la mano de la ciencia" se haga "lo que se tiene que hacer", que es un plan de prevención de incendios.

"Nos vienen alertando de lo que no hay que hacer y de lo que tenemos que hacer para evitar los incendios (...) Por tanto, me parece que de la mano de la ciencia tenemos que tomar las medidas ya urgentes", ha reivindicado Díaz, reclamando que independientemente de lo que se acuerde debe haber una premisa, la prevención de incendios "no puede estar en las manos privadas".

Al hilo, ha recordado que un consejero de Castilla y León dijo que las políticas de prevención de incendios eran "un despilfarro", y que por ello han recortado los servicios de extinción de incendios. "Pues este no es el camino. Por eso hablo de un punto y aparte", ha añadido.

EL PP, UN GRANERO DE VOTOS DE VOX

Asimismo, ha respondido a las críticas del PP sobre que el Gobierno es "caduco" y "rancio", afirmando que "lo único rancio" son las políticas que está promoviendo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo que, según sostiene la vicepresidenta, "no dan ningún voto" a los 'populares'.

"La respuesta que daba el PP era dar tortas. Esto sí que es caduco y viejo. Esto sí que no da ningún voto. Esto sí que no sirve para nada. Lo único que quiere la gente es tranquilidad y que la política le arregle sus problemas", ha señalado.

De esta forma, Díaz ha sentenciado que lo único que está consiguiendo el líder 'popular' es "ser un granero de votos para Vox y para la extrema derecha" de continuar con la estrategia que está siguiendo el partido de la oposición.