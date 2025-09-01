Espana agencias

Un juez ordena el internamiento del menor detenido por agresión sexual cerca del centro de Hortaleza (Madrid)

Un juez de Madrid ha acordado el ingreso en un centro de internamiento en régimen cerrado del menor detenido como presunto autor de una agresión sexual cometida cerca del Centro de Primera Acogida de Menores de Hortaleza, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

El arresto se llevó a cabo la madrugada del domingo por unos hechos ocurridos en el parque Isabel Clara Eugenia, próximo al citado centro de menores. Tras comparecer ante el juez, se ha acordado su internamiento a petición de la Fiscalía de Menores.

Tras lo ocurrido, la Comunidad de Madrid acordó remitir el caso de este menor inmigrante a la Delegación del Gobierno para que proceda a su reagrupamiento familiar conforme a la legislación vigente.

Sobre lo sucedido, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, mostró su rotunda condena a la presunta violación e hizo un llamamiento a investigar las circunstancias en torno a las que se produjo el suceso y por qué el sospechoso estaba fuera de las instalaciones por la noche.

