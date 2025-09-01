Espana agencias

Sumar quiere nuevos PGE pero avisa a la derecha que le queda "travesía" en la oposición: No habrá adelanto electoral

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha lanzado que a PP y a Vox les quedan una "larga travesía" en la oposición y ha asegurado que no habrá elecciones anticipadas, con independencia de que haya o no nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En este sentido, ha defendido que la voluntad de su espacio político es que haya nuevas cuentas públicas para el año 2026 y ha llamado a los aliados del Ejecutivo a aprovechar este debate como una forma de reforzar la mayoría plurinacional en el Congreso.

En rueda de prensa este lunes en Madrid y preguntado sobre la posibilidad de que hubiera comicios anticipados en caso de que no se aprobaran nuevos Presupuestos, Urtasun ha respondido que "aquellos que esperan elecciones en España" tendrán que hacerlo "mucho", pues el Ejecutivo va a gobernar hasta el final de legislatura, en el año 2027.

"Como ha dicho el presidente del Gobierno, lo va a hacer desplegando su agenda social y lo va a hacer con cuentas públicas, porque tener cuentas prorrogadas no significa no tener cuentas, significa que se trabajan con unas cuentas prorrogadas", ha declarado en su comparecencia.

En este sentido, ha proclamado que la estrategia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de su homólogo en Vox, Santiago Abascal, de "acoso y derribo" al Gobierno, basada en la creencia de que pueden llegar a la Moncloa de forma "inmediata", es "fallida".

Sobre los nuevos PGE, Urtasun ha recordado que Sumar ya ha dicho muchas veces que tener nuevas cuentas es "mejor para España" y por ello apela a poner el énfasis en la vivienda y abrir un "gran diálogo" con los socios para reforzar más la mayoría plurinacional en el Congreso.

