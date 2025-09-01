Espana agencias

Sánchez niega enfretamiento con Trump aunque admite "disparidad" en cambio climático, inmigración o la guerra en Gaza

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado que haya ningún enfrentamiento con la Administración de Donald Trump aunque sí ha reconocido que hay "disparidad" en la manera de afrontar cuestiones como la emergencia climática, la inmigración o el conflicto en la Franja de Gaza.

"Nosotros no nos enfrentamos a ningún gobierno", ha sostenido tajante durante la entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, después de los últimos encontronazos con Washington y de su ausencia de la reunión que mantuvo hace unos días Trump con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y varios líderes europeos.

Tanto el Gobierno como España en su conjunto, ha defendido el presidente, "es bastante amistosa con todo el conjunto de naciones del mundo y, particularmente, con Estados Unidos".

Así pues, ha añadido, no hay un "problema" de enfrentamiento aunque "sí podemos tener una disparidad, una diferencia en cómo abordar los asuntos globales" como la emergencia climática, el fenómeno migratorio o las guerras, ha puntualizado.

La diferencia también estriba, ha añadido, en "si nos posicionamos del lado de las víctimas o lo que hacemos es transigir con aquellos que están utilizando un terrible atentado de Hamás en Israel" para llevar a cabo una ocupación de Cisjordania y Gaza y "por tanto, acabar con cualquier atisbo de un futuro Estado palestino". A juicio del presidente del Gobierno, este es un planteamiento compartido "con una amplísima mayoría de la ciudadanía española".

RECHAZO A LA DECISIÓN DE WASHINGTON

En este sentido, ha reiterado su rechazo a la decisión de Washington de denegar el visado al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, para que pueda asistir a la Asamblea General de la ONU este mes en Nueva York, si bien ha defendido que la cita se mantenga allí porque es la sede de Naciones Unidas.

Dicho esto, ha recalcado que Washington ha contravenido el Derecho Internacional con esta decisión y ha indicado que, además de trasladar a Abbas la solidaridad de España en estas circunstancias, también ha ofrecido para que se pueda celebrar aquí la conferencia sobre los dos estados que se preveía celebrar en los márgenes de la Asamblea General.

Asimismo, el presidente ha sacado pecho de la decisión en mayo de 2024 de reconocer el Estado palestino. Hace un año, ha reivindicado, algunos políticos dijeron que no se podía hacer "fuera del consenso europeo" y ahora "estamos creando un consenso europeo", en referencia a los planes de Francia y otros países de reconocer a Palestina durante la Asamblea de la ONU.

Por lo que se refiere a la reunión en la Casa Blanca de Trump con Zelenski y varios líderes europeos y a la controvertida fotografía en la que el presidente estadounidense parecía estarles aleccionando, Sánchez ha confirmado que no fue invitado y a las críticas por la pérdida de influencia para España que supone su ausencia ha respondido con un "qué es la influencia".

Además, ha dejado claro que él es partidario de mantener la relación transatlántica pero también de que Europa haga "valer aún más su peso". "Eso significa hacer valer esa relación transatlántica en términos de una mayor igualdad", ha acotado.

INMIGRACIÓN

En cuanto a la inmigración, aunque ha reconocido no ser católico ni practicante, ha mostrado su reconocimiento a la postura del Papa o la Conferencia Episcopal, con la que ha reconocido que ha tenido "discrepancias en algunos asuntos". Pero, se ha preguntado, "¿qué es esto de vas a misa y luego dices que hay que hundir el Open Arms? ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Hacer estallar un avión en Barajas?"

Según Sánchez, los ejes de la política exterior del Gobierno son "la humanidad, la empatía ante el sufrimiento, el respeto del derecho humanitario, el respeto del Derecho Internacional" junto con la legítima defensa de nuestros intereses.

