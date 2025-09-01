Sánchez asegura que "no" hay financiación irregular en el PSOE: "Soy incompatible con cualquier forma de corrupción"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que "no" hay financiación irregular en el PSOE, y ha defendido que en su partido no existe corrupción estructural. "Soy absolutamente incompatible con cualquier forma de corrupción", ha aseverado.

"Si usted me pregunta si hay financiación irregular del Partido Socialista, yo le digo que no la hay. Pero en todo caso, y salvaguardando el principio de presunción de inocencia, la organización ha respondido con total contundencia. Y yo soy absolutamente incompatible con cualquier forma de corrupción", ha declarado este lunes en una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press.

Así se ha expresado al ser cuestionado por los presuntos casos de corrupción en los que están implicados sus dos últimos secretarios de Organización en el PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, en referencia a la supuesta trama de corrupción de reparto de mordidas en la que también participó el entonces asesor del ex ministro de Transportes, Koldo García.

"Este partido, desde que yo soy secretario general de esta organización del PSOE, hace dos auditorías. Una, la que legalmente nos obliga el Tribunal de Cuentas, y otra, una auditoría externa. Nosotros tenemos un proceso absolutamente garantista dentro del PSOE. Y nada de eso ha permitido detectar lo que estamos viendo en la investigación a la espera del resultado", ha trasladado.

