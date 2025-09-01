Espana agencias

Sánchez asegura que "no" hay financiación irregular en el PSOE: "Soy incompatible con cualquier forma de corrupción"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que "no" hay financiación irregular en el PSOE, y ha defendido que en su partido no existe corrupción estructural. "Soy absolutamente incompatible con cualquier forma de corrupción", ha aseverado.

"Si usted me pregunta si hay financiación irregular del Partido Socialista, yo le digo que no la hay. Pero en todo caso, y salvaguardando el principio de presunción de inocencia, la organización ha respondido con total contundencia. Y yo soy absolutamente incompatible con cualquier forma de corrupción", ha declarado este lunes en una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press.

Así se ha expresado al ser cuestionado por los presuntos casos de corrupción en los que están implicados sus dos últimos secretarios de Organización en el PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, en referencia a la supuesta trama de corrupción de reparto de mordidas en la que también participó el entonces asesor del ex ministro de Transportes, Koldo García.

"Este partido, desde que yo soy secretario general de esta organización del PSOE, hace dos auditorías. Una, la que legalmente nos obliga el Tribunal de Cuentas, y otra, una auditoría externa. Nosotros tenemos un proceso absolutamente garantista dentro del PSOE. Y nada de eso ha permitido detectar lo que estamos viendo en la investigación a la espera del resultado", ha trasladado.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sánchez cree que "hay jueces haciendo política" y apela a que el CGPJ se defienda de "procesos defectuosos"

Sánchez cree que "hay jueces

Sánchez niega enfretamiento con Trump aunque admite "disparidad" en cambio climático, inmigración o la guerra en Gaza

Sánchez niega enfretamiento con Trump

Sánchez cree que "hay jueces haciendo política", la minoría, y apela a que el CGPJ se defienda de "procesos defectuosos"

Sánchez cree que "hay jueces

Feijóo cree que el ascenso de Vox no debilita al PP y que "muchos" de sus votantes cogerán la papeleta azul si hay urnas

Feijóo cree que el ascenso

España envía un buque de la Armada a Cabo Verde cargado con 7 toneladas de material humanitario de la AECID

España envía un buque de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez descarta convocar elecciones aunque

Sánchez descarta convocar elecciones aunque el Congreso tumbe los Presupuestos: “La parálisis sería meter al país ahora en un proceso electoral”

Pedro Sánchez, sobre las causas abiertas contra su familia: “Hay jueces haciendo política y políticos haciendo justicia”

El Defensor del Pueblo recurrirá al Constitucional “los recortes” de Mazón y Vox a ley trans valenciana

La Fiscalía de la Audiencia Nacional abre diligencias por el ‘pendrive’ de Leire Díez

Feijóo propone ir “automáticamente” a elecciones cuando el Gobierno acumule dos prórrogas de los Presupuestos

ECONOMÍA

Comprobar Lotería 6/49: resultados del

Comprobar Lotería 6/49: resultados del 1 de septiembre

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 5 de este 1 septiembre

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 1 septiembre

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Tu empresa te puede obligar a quedarte media hora más en el trabajo totalmente gratis”

El análisis de solvencia para el alquiler: cómo se hace y qué implica

DEPORTES

El jefe de Mercedes, Toto

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, lo tiene claro: “La Fórmula 1 necesita a un imbécil, la gente necesita odiar a alguien”

El peluquero de Carlos Alcaraz sobre su relación con el tenista: “Tengo que darle un poco de privilegio. Trabajamos a puerta cerrada y cuando no vaya nadie a la tienda”

Islam Makhachev quiere un combate contra Ilia Topuria: “Estoy interesado en hacer esa pelea”

El enfado de Fernando Alonso con Aston Martin durante el GP de Países Bajos: “Os habéis olvidado de mí”

La Guardia Urbana detiene las obras del Camp Nou y denuncia a la constructora por trabajar en domingo sin licencia