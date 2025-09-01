Espana agencias

La Princesa Leonor ingresa en la Academia del Aire para convertirse en piloto

La Princesa Leonor ha ingresado este lunes en la Academia General del Aire (AGA) en San Javier (Murcia) para recibir su instrucción como piloto y completar así su formación castrense como futura capitana general de las Fuerzas Armadas.

A su llegada, vestida con el uniforme de especial relevancia del Ejército del Aire y el Espacio, ha sido recibida por el director de la academia, coronel Luis Felipe González Asenjo, así como otros altos cargos de la misma y algunos de los que serán sus profesores durante los próximos meses en los que aprenderá a pilotar el nuevo avión de entrenamiento Pilatus P-31.

Como ya ocurriera el año pasado, cuando ingresó en la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra), la heredera al trono ha llegado en solitario. No ocurrió lo mismo cuando entró en la Academia General del Aire de Zaragoza en 2023 para iniciar su formación militar. Entonces, como suele ser habitual con los alumnos de primer curso, la princesa estuvo acompañada por los Reyes y por la Infanta Sofía.

