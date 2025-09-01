Illa se reunirá con Puigdemont este martes en Bruselas

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reunirá con el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, en Bruselas (Bélgica).

Así ha informado este lunes la Generalitat en un comunicado.

En concreto, se reunirán en la delegación del Govern ante la Unión Europea en Bruselas a las 16.15 horas.