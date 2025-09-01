Illa se reunirá con Puigdemont este martes en Bruselas

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reunirá con el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, en Bruselas (Bélgica).
Así ha informado este lunes la Generalitat en un comunicado.
En concreto, se reunirán en la delegación del Govern ante la Unión Europea en Bruselas a las 16.15 horas.
Últimas Noticias
Cuatro barcos de la Global Sumud Flotilla parten hacia Gaza desde Génova (Italia)
El PP lamenta las incidencias ferroviarias del fin de semana y pide al Gobierno "soluciones"
Prohens, sobre crisis migratoria: "No se soluciona recurriendo a hoteles para los que llegan, como planea el Gobierno"
PP valora la renovación de la presidencia andaluza del Grupo de Trabajo sobre Cambio Climático en Europa
Feijóo inicia el curso político en Galicia pese al mal tiempo: "Hay citas a las que no se puede faltar"
MÁS NOTICIAS