Gobierno andaluz cree que Sánchez llega "tarde" con medidas frente a incendios: "Es el reconocimiento de sus errores"

El Gobierno andaluz ha considerado que el presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, llega "tarde" con las medidas anunciadas este lunes frente a los incendios forestales, en el marco de un Pacto de Estado contra el Cambio Climático, que será aprobado mañana martes por el Consejo de Ministros.

"Es el reconocimiento de sus errores", según ha manifestado, sobre los anuncios de Sánchez, el consejero andaluz de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación administrativa, Antonio Sanz, en una entrevista con Onda Cero, recogidas por Europa Press.

"Sencillamente estamos ahora ante un efectismo del presidente del Gobierno", ha agregado Antonio Sanz, quien ha denunciado que el Ejecutivo nacional ya "llegó tarde" ante los graves incendios que se han producido este verano en comunidades como Extremadura, Castilla y León y Galicia, cuando reclamaron medios al estado elevando la situación operativa a nivel 2.

Tras apuntar que en Andalucía no se ha llegado a esa situación operativa nivel 2, ha agregado que cuando otras comunidades sí lo han hecho es porque "reconocen que no tienen capacidad suficiente por la magnitud del incendio para abordarlo con los medios propios" y, "por tanto, tiene que activarse el estado, y la pregunta es por qué se tardó" desde el Ejecutivo nacional.

Para Sanz, los ciudadanos lo que quieren es seguridad y que las administraciones respondan y ofrezcan esa seguridad, de manera que hay que priorizar la colaboración, la coordinación y la colaboración entre todas las administraciones.

Ha añadido que pedir medios por parte de comunidades autónomas "no puede ser entendido como confrontación".

Asimismo, el consejero andaluz ha lamentado que "haya tenido que haber tantos incendios en España para que el presidente del Gobierno reaccione" y ha alertado de que Protección Civil se ha ido "desmantelado, progresivamente, en los últimos años".

Sobre la creación de una Agencia Estatal de Protección Civil entre las medidas anunciadas por Sánchez, el consejero ha indicado que es una "copia" de lo que ya hay en comunidades como la andaluza, que cuenta con una Agencia de Emergencias de Andalucía.

Para Sanz, esa agencia estatal tiene que ir "acompañada de una priorización y del cumplimiento de los deberes que tiene pendiente" el Ejecutivo nacional desde hace cinco años en materia de protección civil y tiene que evitar "el desmantelamiento progresivo" de la dirección general.

"Lo que hoy ha anunciado el presidente del Gobierno no es más que el reconocimiento de sus errores y del déficit que tenía el sistema nacional de Protección Civil", ha añadido Antonio Sanz.

"Si esa agencia no va unida a una dotación presupuestaria potente y suficiente, y si no va unida a una reforma integral del sistema nacional de Protección Civil y a la activación de un mecanismo nacional de respuesta como tiene Europa, la descoordinación y los problemas seguirán existiendo", ha incidido.