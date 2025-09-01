Espana agencias

Feijóo plantea una reforma legal que obligue al Gobierno a convocar elecciones si acumula dos prórrogas presupuestarias

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado este lunes una reforma legal que obligue al Gobierno de turno a disolver las Cortes Generales y convocar elecciones si acumula dos prórrogas presupuestarias, una propuesta "de sentido común" dirigida a "poner coto" al "disparate" que supone no tener cuentas aprobadas.

"Estamos estudiando con un equipo de juristas todos los cambios oportunos que impidan que vuelva a repetirse el escenario presupuestario en el que estamos, de tal manera que cuando un gobierno acumule dos prórrogas presupuestarias, automáticamente se disuelvan las Cortes y se convoquen elecciones", ha anunciado en una comparecencia desde Aranjuez (Madrid) tras la reunión del Comité de Dirección del partido en el inicio del nuevo curso político.

El líder 'popular' ha argumentado que si un Ejecutivo "no tiene respaldo suficiente" y "continuado" para aprobar las cuentas, "no puede seguir" adelante y "todavía menos arrogarse el derecho a modificar las cuentas del Estado sin haberlas aprobado previamente", en alusión al Gobierno de Pedro Sánchez.

