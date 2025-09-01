Espana agencias

Feijóo inicia el curso político en Galicia pese al mal tiempo: "Hay citas a las que no se puede faltar"

La lluvia amenazó este domingo con cancelar el inicio del curso político del PP en la carballeira de San Xusto, en el ayuntamiento pontevedrés de Cerdedo-Cotobade. Sin embargo, el cielo concedió una tregua justo a tiempo para celebrar una de las citas a las que "no se puede faltar", según aseguró el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Puntuales, a las 12.00 horas de esta jornada llegaron los principales dirigentes del partido a San Xusto, donde posaron para la prensa y, sin detenerse mucho por si comenzaba a llover, se dirigieron al atril para comenzar el acto.

Este año, los más de 2.000 asistentes, entre militantes, simpatizantes y diferentes cargos autonómicos y estatales del partido, tuvieron que estar de pie y pendientes de la lluvia por si tenían que sacar el paraguas en cualquier momento del acto.

Feijóo calificó este acto como una de las citas "a las que no se puede faltar y compromisos que no se pueden romper". En Galicia, afirmó el líder de los populares, celebró "muchas alegrías", pero también se debe de estar "a la altura" cuando "vienen mal dadas".

Todo ello, en referencia a la oleada de incendios que sufrió Galicia y que dejaron el verano más negro del siglo donde las llamas arrasaron en julio y agosto 96.500 hectáreas, según ratificó hace unos días Alfonso Rueda.

Precisamente, la gestión que hizo el Gobierno central durante los incendios fue el centro de la diana de todos los discursos de este domingo en el acto del PP.

El propio dirigente popular cargó contra un Gobierno que se puso "de perfil" durante esta crisis y reprochó que el Ejecutivo central, que dirige Pedro Sánchez, "siempre" eche las culpas a otros, concretamente "al PP, a las comunidades del PP o a un tal Feijóo".

Asimismo, se mostró crítico con las competencias del Gobierno central y de las Comunidades Autónomas. En este contexto, pese a que la extinción de incendios depende de las Comunidades, para el líder nacional de los populares su "concepto de nación" pasa por que "lo que sucede en una comunidad sucede en toda España".

"QUITARME EL CHALECO Y LA BARBA"

También el presidente gallego durante su discurso incidió en que estos días Galicia "lo pasó muy mal", pero aseguró que "se va a recuperar".

Rueda, que reconoció que "de lo que más ganas tenía", tras los incendios, era de sacarse el chaleco reflectante y de "afeitarse la barba", dio las gracias a todos aquellos que lucharon contra el fuego, a los alcaldes "de todos los colores políticos" que apostaron por la coordinación entre Administraciones en esos días tan difíciles y a la gente "de fuera" que "llamó sin tener que pedirlo".

Sin embargo, Rueda no extendió ese agradecimiento a la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y al secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, que "cuando estaba todo montado, algunos y algunas no se sabía donde estaban".

Rueda, en referencia a los "de enfrente", deseó que le dejasen la oposición actual, con la que "está encantada". "Si creen que es lo mejor que tienen, yo digo sí, es lo mejor que tenéis. No los cambiéis ni en broma", esgrimió entre aplausos de los presentes.

Entre ellos, incluyó a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, Yolanda Díaz, que "tuvo el detalle" de parar un día de vacaciones para manifestarse "contra unos incendios que no vio ni de lejos".

ASISTENTES AL ACTO

Feijóo también estuvo acompañado por su secretario general, Miguel Tellado, y del PP gallego estuvieron presentes, junto a Rueda, los miembros del Gobierno de la Xunta, lo presidentes provinciales de Pontevedra y Ourense, la secretaria general, Paula Prado, y el jefe del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices.

Además, este año, como 'barón' autonómico ha estado el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, a quien su homólogo gallego agradeció la solidaridad durante la oleada de incendios al enviar diferentes medios para luchar contra las llamas en la provincia de Ourense.

