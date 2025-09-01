Espana agencias

Feijóo critica la reunión entre Illa y Puigdemont y se pregunta si busca "sustituir" a Cerdán como interlocutor del PSOE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha desdeñado la intención del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de reunirse con el presidente de Junts, Carles Puigdemont, alertando de que el socialista catalán "tampoco es de fiar" y preguntándose si "pretende sustituir" al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán como interlocutor.

Así se ha pronunciado Feijóo en una rueda de prensa desde Aranjuez (Madrid) después de reunir al comité de dirección del PP sobre la cita que mantendrán Illa y Puigdemont en Bruselas.

"Supongo que todos los españoles se están dando cuenta de que Illa tampoco es de fiar, que al final también miente", ha proclamado Feijóo, que ha denunciado que "nada de esto se hace en nombre de los españoles" y "ni siquiera de los que han votado al PSOE".

Con todo, Feijóo ha sugerido que Illa "pretende sustituir" a Santos Cerdán como interlocutor de Puigdemont, por lo que se ha mostrado "atento" a los próximos días. "Que el presidente de la Generalitat de Cataluña se convierta en el señor Cerdán es una falta de respeto al conjunto de los catalanes y al estado de las autonomías", ha denunciado.

