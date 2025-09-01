Espana agencias

Feijóo cree que el ascenso de Vox no debilita al PP y que "muchos" de sus votantes cogerán la papeleta azul si hay urnas

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, considera que el crecimiento de Vox que recogen las encuestas este mes no debilita al PP y, de hecho, está convencido de que cuando se convoquen elecciones habrá ciudadanos que apostarán por el voto útil a su formación.

Feijóo ha lanzado esta reflexión en Aranjuez --donde ha celebrado la primera reunión del comité de dirección del curso político-- coincidiendo con la publicación de varios sondeos que sitúan al PP en el umbral de los 150 escaños y Vox en el medio centenar frente a los 137 y 33 que lograron ambas formaciones en las generales de 2023.

El líder del PP, que ha asegurado que su objetivo es "cambiar el Gobierno actual" de Pedro Sánchez y no va hacer oposición "a los señores de Vox", cree que si ahora se llamase a las urnas habría "muchos" votantes de la formación de Santiago Abascal que apostarían por el Partido Popular.

"Estoy convencido que habrá muchos votantes de Vox que en el momento de la urna decidan una papeleta azul que garantice el cambio de Gobierno y probablemente no cojan la papeleta verde y cojan la papeleta azul. La única posibilidad de que haya un cambio de Gobierno en España es que el PP tenga los votos suficientes para poder gobernar. No hay otra posibilidad", ha zanjado.

Además, Feijóo ha recalcado que el PP es un partido "para la mayoría de los españoles", "no para el trece, el catorce, el quince o el doce por ciento". "Nuestra propuesta es para la mayoría, no para una minoría", ha indicado, para añadir que apuesta por políticas de Estado.

En una charla informal con los periodistas al término de su comparecencia, Feijóo ha destacado que las encuestas publicadas este lunes por 'El Mundo' y 'El Español' devuelven a Vox al entorno del 15% de voto que ya obtuvo en 2019, cuando logró los 52 escaños que ahora recuperaría.

EL PP, DE 89 ESCAÑOS A LOS 150 QUE PROYECTAN LAS ENCUESTAS

Según ha recordado, el PP en aquellas elecciones de 2019 logró 89 escaños y ahora está en el entorno de los 150. Por tanto, ha proseguido, el crecimiento de Vox en este mes "no debilita al Partido Popular ni las perspectivas de un cambio de Gobierno" porque su formación obtendría "más escaños que todos los partidos del bloque de investidura de Pedro Sánchez".

Es más, el jefe de la oposición ha subrayado que cuando él llegó a la Presidencia del PP --en abril de 2022-- Vox tenía 52 escaños y el PP contaba con 89. Según ha añadido, hoy Vox tendría más o menos los mismos escaños pero el PP tendría 150. "Eso sí: ¿me conformo con los 150 escaños? No", ha asegurado.

Feijóo ha realizado estas declaraciones en una charla informal con la prensa en el marco del cónclave que ha mantenido este lunes en Aranjuez con la cúpula del PP para diseñar la estrategia que seguirá el partido en los próximos meses y que estará centrada en tres ámbitos: la regeneración democrática, la política migratoria y la defensa del campo.

