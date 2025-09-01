Espana agencias

España envía un buque de la Armada a Cabo Verde cargado con 7 toneladas de material humanitario de la AECID

Por Newsroom Infobae

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha confirmado este lunes la partida de un buque de la Armada cargado con 720 kits de higiene de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que abastecerán durante un mes a 3.600 personas.

"Esta operación, coordinada junto al Ministerio de Defensa, da respuesta a la situación de emergencia humanitaria causada por las fuertes lluvias y vientos de la noche del pasado 10 de agosto, que dejaron a miles de personas sin acceso a agua potable, alimentos y atención sanitaria", ha trasladado Albares a través de un comunicado.

El envío de material se suma a una aportación realizada por la AECID en respuesta al llamamiento de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FIRC), con el fin de "paliar la situación de extrema vulnerabilidad" en las islas de San Vicente y San Antonio.

720 KITS DE HIGIENE FAMILIAR

Según ha detallado Exteriores, el buque de la Armada española ha zarpado hoy desde Las Palmas rumbo a Cabo Verde, cargado con 7 toneladas (30 m3) de material de la AECID consistente en 720 kits de higiene familiar. Cada kit está diseñado para cubrir las necesidades de cinco personas durante un mes.

Asimismo, la AECID ha respondido con una aportación al llamamiento de la FICR para Cabo Verde. Tal y como ha explicado Exteriores, la FICR es "una aliada esencial para la acción humanitaria española en las iniciativas de defensa de los derechos fundamentales de las personas más vulnerables en todo el mundo".

En este sentido, la Cruz Roja de Cabo Verde, con el apoyo de la FICR, está proporcionando a la población afectada ayuda de emergencia, agua potable, refugio y atención sanitaria. Además, la AECID incrementará también su financiación a Cabo Verde en el ámbito del desarrollo para contribuir a la reconstrucción de las zonas afectadas y la recuperación de los medios de vida de la población.

"ESCENARIO DE EXTREMA VULNERABILIDAD"

El Ministerio ha señalado que las intensas lluvias de la noche del 10 de agosto --asociadas a la tormenta tropical Erin-- provocaron "inundaciones devastadoras" en las islas de San Vicente y San Antonio de Cabo Verde, causando al menos nueve fallecimientos y afectando a más de 119.000 personas, "con viviendas destruidas, centros de salud inundados y comunidades aisladas".

"Esta situación profundiza en un contexto ya crítico, con una situación de contingencia en todo el país por el riesgo de propagación del dengue y la reintroducción del paludismo", ha lamentado Albares. "La escasez o la falta de acceso a agua y las dificultades de higiene incrementan el peligro de brotes de otras infecciones, agravando así una situación preocupante", ha concluido.

