Espana agencias

El PP pide al Ayuntamiento de Barcelona explicar si ha subvencionado la Global Sumud Flotilla

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente del PP en Barcelona, Daniel Sirera, ha pedido al Ayuntamiento que explique si ha otorgado alguna subvención o ha hecho alguna "aportación municipal" a los organizadores de la Global Sumud Flotilla.

Lo ha dicho en un comunicado este lunes en el que también ha solicitado al consistorio si ha asumido algún coste relacionado con los 3 días de actos en el Port Vell y las personas desplazadas.

Ha anunciado que presentarán esta petición en la próxima Comisión de Presidencia y se ha referido a la vuelta de los barcos este mismo lunes: "¿De verdad, entre la veintena de embarcaciones, nadie había consultado las previsiones meteorológicas?".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El despacho clave del 'caso Montoro' pide a la Audiencia de Tarragona que declare la nulidad de la investigación

El despacho clave del 'caso

El Defensor del Pueblo recurrirá a petición de Compromís "el recorte de Mazón a la ley trans valenciana"

Infobae

Morant pide al PP "que se lave la boca" antes de hablar de Illa y enmarca la reunión con Puigdemont en la "normalidad"

Morant pide al PP "que

Sumar quiere nuevos PGE pero avisa a la derecha que le queda "travesía" en la oposición: No habrá adelanto electoral

Sumar quiere nuevos PGE pero

Feijóo plantea una reforma legal que obligue al Gobierno a convocar elecciones si acumula dos prórrogas presupuestarias

Feijóo plantea una reforma legal
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fiscalía de la Audiencia

La Fiscalía de la Audiencia Nacional abre diligencias por el ‘pendrive’ de Leire Díez

Feijóo propone ir “automáticamente” a elecciones cuando el Gobierno acumule dos prórrogas de los Presupuestos

Una menor en “estado deplorable” y una abuela que transportaba hachís en un carrito de bebé: la Guardia Civil detiene a dos personas por tráfico de drogas

Unos encapuchados asaltan a menores migrantes cerca del centro de acogida del distrito madrileño de Hortaleza

Indemnización de 20.000 euros para un paciente que sufrió daños neurológicos tras no ser tratado del déficit de vitamina B12 que le detectaron el hospital

ECONOMÍA

Sube el precio de la

Sube el precio de la luz en España: estas serán las horas más baratas y caras del 2 de septiembre

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Un hombre solicita la jubilación anticipada tras confiar en ChatGPT y la Seguridad Social le concede una pensión menor a la esperada

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 3 de este 1 septiembre

DEPORTES

Islam Makhachev quiere un combate

Islam Makhachev quiere un combate contra Ilia Topuria: “Estoy interesado en hacer esa pelea”

El enfado de Fernando Alonso con Aston Martin durante el GP de Países Bajos: “Os habéis olvidado de mí”

La Guardia Urbana detiene las obras del Camp Nou y denuncia a la constructora por trabajar en domingo sin licencia

El caso Dani Olmo vuelve a escena: está inscrito gracias a la resolución del CSD, pero hoy podría quedarse fuera

Quién es Juan Lebrón, el deportista al que Vinicius le dedicó su gol ante el Mallorca