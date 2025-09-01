El PP pide al Ayuntamiento de Barcelona explicar si ha subvencionado la Global Sumud Flotilla

El presidente del PP en Barcelona, Daniel Sirera, ha pedido al Ayuntamiento que explique si ha otorgado alguna subvención o ha hecho alguna "aportación municipal" a los organizadores de la Global Sumud Flotilla.
Lo ha dicho en un comunicado este lunes en el que también ha solicitado al consistorio si ha asumido algún coste relacionado con los 3 días de actos en el Port Vell y las personas desplazadas.
Ha anunciado que presentarán esta petición en la próxima Comisión de Presidencia y se ha referido a la vuelta de los barcos este mismo lunes: "¿De verdad, entre la veintena de embarcaciones, nadie había consultado las previsiones meteorológicas?".
