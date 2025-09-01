Espana agencias

El PNV apuesta por cerrar los contratos con Israel relacionados con el "tema militar" ante la "barbarie" en Gaza

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha considerado que Europa debería mantener una postura "más firme y común" ante la "barbarie" que se vive en Gaza y ha apostado por que, "llegados a este punto", los contratos con Israel "ligados a todo el tema militar" deberían ser "absolutamente cerrados".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, ha lamentado la situación que se vive en Gaza. Según ha indicado, "es inaudito lo que estamos viendo por parte de Israel", donde "ya se veía que Netanyahu la decisión que tenía era aprovechar la coyuntura para dar un paso más hacia ese gran Israel".

"Lo ha hecho en el sur del Líbano, lo ha hecho también en Siria, y lo de Gaza es que es tremendo lo que estamos viendo un día tras otro", ha denunciado Esteban, al que le "sorprende la terrible crueldad por parte de los israelíes, pero también la propia crueldad de Hamas hacia su propio pueblo". En este sentido, ha apuntado que, "a estas alturas", no sabe si "cualquier otra fuerza política" pero sí "muchas ya se habrían rendido para que su pueblo no sufriera más".

El presidente del PNV, que considera que "lo de Netanyahu es absolutamente inaceptable, impresentable", ha admitido que ya espera "todo, incluso el desplazamiento de poblaciones", y también ha criticado que "es una auténtica barbaridad que Trump, contraviniendo los acuerdos cuando se establecieron Naciones Unidas y la sede en Estados Unidos, prohíba a representantes de Palestina y al presidente palestino acudir a una reunión de Naciones Unidas".

En este contexto, ha reivindicado que "Europa tiene que mantener una postura más firme y común". Según ha indicado, en Europa se ha "arrastrado", tras lo sucedido en la segunda Guerra Mundial, "el complejo alemán", de manera que "se le hacía muy duro mantener una posición en contra de Israel", pero "el Israel que defendía determinadas causas ya no existe".

"Esto no es el Israel del Partido Socialista, ni muchísimo menos.

Esto es una absoluta barbarie lo que estamos viendo, es un gobierno autoritario e inaceptable", ha remarcado, convencido de que "de aquí a unos años, cuando los israelíes se miren al espejo, van a sentir mucha vergüenza y, desde luego, la mirada que nosotros tengamos sobre ese país ya no va a ser la misma".

A su entender, "llegados a este punto", habría que "algunos contratos denunciarlos", aunque distinguiendo "también entre unos y otros". "Pero aquellos que están ligados evidentemente a todo el tema militar, pues sí que debería ser absolutamente cerrados", ha planteado.

