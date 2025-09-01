Espana agencias

El periodista Saül Gordillo acepta un año y medio de prisión por agredir sexualmente a una redactora

El periodista y exdirector del diario digital 'El Principal', Saül Gordillo, ha aceptado una pena de año y medio de prisión tras reconocer que agredió sexualmente a una redactora cuando estaba al frente del medio, han informado fuentes judiciales a Europa Press.

Según ha avanzado 'El Periódico de Catalunya', el exdirectivo ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular en que asume la agresión sexual para evitar la celebración de un segundo juicio y una eventual entrada en la cárcel.

Fuentes conocedoras del caso han informado a Europa Press de que, además de la pena de prisión, acepta 2 años de libertad vigilada y 4 de prohibición de aproximación y comunicación con la víctima una vez cumplida la pena privativa de libertad impuesta, así como la prohibición de trabajar con niños durante 2 años.

El pacto, que deberá ratificar un juez, incluye el pago de 30.000 euros en concepto de responsabilidad civil y 4 años de suspensión de la pena privativa de libertad condicionados a que no delinca, que haga un curso de educación sexual y abone una multa de 1.440 euros.

La Fiscalía pedía para él una pena de 4 años de prisión y 6 de libertad vigilada por estos hechos, al entender que le realizó sexo oral a la redactora sin su consentimiento, dado que estaba bajo los efectos de bebidas alcohólicas tras la cena de Navidad de 'El Principal' de 2022.

UNA CONDENA PREVIA

El periodista ya cuenta con una sentencia previa de un año de prisión y dos de libertad vigilada por la agresión a otra redactora de 'El principal' la misma noche.

Los hechos se remontan a diciembre de 2022 cuando, tras la cena de empresa de Navidad, el entonces director del medio realizó tocamientos a una redactora en una discoteca de Barcelona.

