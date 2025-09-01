Espana agencias

El delegado del Gobierno insta a la Xunta a sumarse al Pacto de Estado contra el Cambio Climático: "Es momento de sumar"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha realizado una "llamada clara" al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y al conjunto de su gobierno para instarlo a sumarse al Pacto de Estado contra el Cambio Climático, que el Ejecutivo central aprobará este martes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el Consejo de Ministros aprobará este martes el Pacto de Estado contra el Cambio Climático, "una hoja de ruta" con diez compromisos de las administraciones públicas, entre los que destaca un aumento de los medios para la lucha contra los incendios forestales y su mantenimiento durante los 365 días del año.

El anuncio lo ha realizado en el acto 'Por un pacto de Estado frente a la emergencia climática', en el que estuvo presente, entre otros, el delegado del Gobierno en Galicia. Desde allí, en un audio remitido a los medios, Blanco ha realizado su petición al Ejecutivo gallego para sumarse a esta "hoja de ruta". "Es momento de sumar y estar a la altura, no de mirar a otro lado", ha expresado.

"Los efectos de la emergencia climática son cada vez más graves y en Galicia lo sabemos bien. Venimos de sufrir con intensidad incendios forestales, temporales y fenómenos extremos", ha expuesto. En este contexto ha fundamentado la "llamada clara" dirigida a Rueda y al resto de la Xunta.

"Solo desde la unidad y responsabilidad podremos dar una respuesta eficaz. Este es un asunto de país y de futuro y todas las administraciones debemos comprometernos a trabajar juntos", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un juez ordena el internamiento del menor detenido por agresión sexual cerca del centro de Hortaleza (Madrid)

Un juez ordena el internamiento

AMP.Baleares pide al Gobierno entrar en contingencia migratoria: "No para repartir menores, sino porque no hay dignidad"

AMP.Baleares pide al Gobierno entrar

Andalucía acusa al Gobierno de buscar el "caos" y que las CCAA del PP "se desborden" con el reparto de menores

Andalucía acusa al Gobierno de

El PSOE en CyL reclama a Mañueco un pacto autonómico que "blinde y profesionalice" el operativo contra incendios

El PSOE en CyL reclama

Gobierno andaluz cree que Sánchez llega "tarde" con medidas frente a incendios: "Es el reconocimiento de sus errores"

Gobierno andaluz cree que Sánchez
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo propone ir “automáticamente” a

Feijóo propone ir “automáticamente” a elecciones cuando el Gobierno acumule dos prórrogas de los Presupuestos

Una menor en “estado deplorable” y una abuela que transportaba hachís en un carrito de bebé: la Guardia Civil detiene a dos personas por tráfico de drogas

Unos encapuchados asaltan a menores migrantes cerca del centro de acogida del distrito madrileño de Hortaleza

Indemnización de 20.000 euros para un paciente que sufrió daños neurológicos tras no ser tratado del déficit de vitamina B12 que le detectaron el hospital

Salvador Illa se reunirá con Puigdemont en Bruselas

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Precio de la luz en España este 2 de septiembre

Un hombre solicita la jubilación anticipada tras confiar en ChatGPT y la Seguridad Social le concede una pensión menor a la esperada

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 3 de este 1 septiembre

DEPORTES

El enfado de Fernando Alonso

El enfado de Fernando Alonso con Aston Martin durante el GP de Países Bajos: “Os habéis olvidado de mí”

La Guardia Urbana detiene las obras del Camp Nou y denuncia a la constructora por trabajar en domingo sin licencia

El caso Dani Olmo vuelve a escena: está inscrito gracias a la resolución del CSD, pero hoy podría quedarse fuera

Quién es Juan Lebrón, el deportista al que Vinicius le dedicó su gol ante el Mallorca

La nueva vida de la Villa Olímpica de París: reforman el edificio y lo convierten en una residencia de estudiantes