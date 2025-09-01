Espana agencias

Ayuso critica que Illa pase "al ataque sin pudor y sin ética" y carga contra su "vergonzosa reunión" con Puigdemont

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, pase al "ataque sin pudor y sin ética", a la vez que ha cargado contra su "vergonzosa reunión" con el líder de Junts Carles Puigdemont.

Así lo ha expresado en sus redes sociales, después de que Illa haya enmarcado en la voluntad de "mandar un mensaje" de diálogo la reunión que mantendrá este martes con el expresidente de la Generalitat en Bruselas.

"Enviar un mensaje de que, en democracia, el diálogo es el motor, el que pone en marcha el coche. El motor de arranque del coche en democracia es el diálogo. Voy por eso", ha dicho en una entrevista este lunes en Catalunya Ràdio y TV3 recogida por Europa Press.

Díaz Ayuso se ha preguntado cómo defenderá la izquierda en Madrid y en toda España "los privilegios para Cataluña y la vergonzosa reunión con Puigdemont", después de que el presidente haya rechazado lecciones a Cataluña sobre solidaridad en el ámbito de la financiación, ha señalado a los que critican la propuesta, y ha dicho concretamente a la presidenta madrileña que "Madrid sí que tiene privilegios".

