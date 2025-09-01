Espana agencias

Andalucía acusa al Gobierno de buscar el "caos" y que las CCAA del PP "se desborden" con el reparto de menores

Por Newsroom Infobae

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP-A), ha acusado este lunes al Gobierno de central de buscar el "caos" y que comunidades autónomas gobernadas por el PP "se desborden" al hilo del reparto de menores migrantes no acompañados que ha planteado el Ejecutivo central desde Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, el consejero andaluz de Presidencia e Interior se ha pronunciado así al hilo del Real Decreto que aprobó el Consejo de Ministros la semana pasada, con el que el Gobierno ha cifrado la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida en una ratio de 32,6 plazas para niños y adolescentes migrantes no acompañados por cada 100.000 habitantes para el conjunto de España.

Dicho decreto activará el protocolo de traslados de los menores de Canarias a la Península, y establece que la capacidad ordinaria de acogida es de 2.827 plazas en Andalucía, de 2.650 en Cataluña y de 2.325 en la Comunidad de Madrid, las tres regiones con mayor capacidad ordinaria de acogida según dicho cálculo.

A la pregunta de si la Junta de Andalucía va a recurrir al Tribunal Constitucional esta medida, Antonio Sanz ha respondido que la Junta acudirá "a todas las vías jurídicas, incluida la reclamación en el (Tribunal) Supremo" frente a lo que ha tachado de "imposición política" por parte del Ejecutivo "para salvar una vez más a Pedro Sánchez".

En esa línea, ha criticado que "País Vasco y Cataluña, una vez más, por mantener los siete votos que necesita" en el Congreso Pedro Sánchez para seguir como presidente del Gobierno, "no van a recibir menores inmigrantes", mientras que a Andalucía le "imponen el mayor número sin recursos, sin diálogo, sin haber hablado" previamente con la comunidad autónoma.

Antonio Sanz ha incidido así en denunciar que le parece "una vergüenza que se utilice a los menores inmigrantes como mercancía política y como pago de favores políticos de unas comunidades autónomas que se ven beneficiadas", y en esa línea se ha preguntado "quién explica que País Vasco y Cataluña no vayan a recibir a menores inmigrantes" en este reparto, si no es "porque sostienen al Gobierno de Sánchez".

El consejero ha sostenido que el Gobierno "busca que Andalucía se desborde y provocar el caos en las comunidades autónomas que no gestiona el PSOE", así como ha considerado que el Ejecutivo "está echando a las comunidades a pelear" entre sí con esta cuestión, mientras que "beneficia a País Vasco y Cataluña para que le voten" y "mantengan en el sillón" a Pedro Sánchez.

ANDALUCÍA "NO TIENE QUE DAR LECCIONES DE SOLIDARIDAD A NADIE"

Dicho esto, ha advertido de que a Andalucía "no nos tiene que dar lecciones de solidaridad nadie", porque esta comunidad "lleva acogiendo menores inmigrantes siempre" y es una "comunidad de acogida" que, no obstante, ahora está "casi al 100% de su cobertura", y por eso desde la Junta reclaman "respeto a la comunidad autónoma y dignidad" para los menores inmigrantes, de forma que éstos "no sean tratados como mercancía política" para que Sánchez "se mantenga en el sillón" de presidente del Gobierno, según ha zanjado Antonio Sanz.

