Espana agencias

Almeida regresa este lunes a la agenda política tras cogerse seis semanas de baja por paternidad

Por Newsroom Infobae

Guardar

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, vuelve este lunes a la agenda política presidiendo en la Casa de la Villa la reunión del equipo de Gobierno municipal con motivo del inicio del próximo curso político tras cogerse la parte obligatoria de la baja por paternidad, que actualmente es de seis semanas.

Fue a finales de enero cuando anunció que él y su esposa, Teresa Urquijo, esperaban a su primer hijo, Lucas. "Es una felicidad completa", aseguraba el regidor en un desayuno informativo organizado por Europa Press, donde remarcó que cogía la baja no por imperativo legal, sino "sobre todo, por convicción".

El nacimiento de su pequeño tuvo lugar el pasado 3 de julio. Días antes, el primer edil confesaba a la prensa que estaba "muy nervioso". Ser padre a los 50 le hace ser "muy consciente" y estar "muy emocionado", explicó.

Durante estas seis semanas, la hasta ahora alcaldesa en funciones, Inma Sanz, ha tomado el mando del equipo de Gobierno, una situación que ya había ocurrido durante el viaje de novios de Almeida en 2024. "En este Ayuntamiento nadie es imprescindible, ni siquiera el alcalde", remarcaba el regidor.

En su última aparición pública en el cargo, Sanz recordó a la prensa que su etapa comenzó con "tranquilidad" y "orgullo" junto a unos objetivos "muy claros", marcados por el primer edil "desde el primer minuto". En este tiempo, se ha aprobado inicialmente la modificación de la ordenanza de terrazas y se ha anunciado el ajuste de los planes de movilidad por las obras de la capital.

Con el regreso del regidor, el Pleno de Cibeles volverá a abrir sus puertas el próximo lunes, 8 de septiembre, día en el que se celebrará el anual Pleno del Estado de la Ciudad. Será una sesión que oficiosamente dará el pistoletazo de salida a una larga precampaña electoral, con la vista puesta en la cita con las urnas de la primavera de 2027.

UN 2027 'EN EL AIRE'

La semana pasada, el regidor fue protagonista por sus declaraciones en una entrevista concedida al diario 'El Mundo', donde decía que no puede "garantizar" presentarse a revalidar el cargo de primer edil dentro de dos años.

Tanto su equipo de Gobierno como su partido han recalcado que Almeida se encuentra en la fase de reciente paternidad y han insistido en que es una reflexión que la "viene haciendo hace algún tiempo". "Creo que tenemos un extraordinario alcalde y confío en que lo tengamos durante muchos años", subrayó hace unos días Sanz.

En la misma línea se refirió el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, quien reconoció que el regidor es "un activo fundamental" del partido. "Estamos a mitad de legislatura, vamos a ver cómo se desarrolla todo", indicó.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Academia General del Aire espera este lunes a la Princesa Leonor, "una alumna más" y futura piloto

La Academia General del Aire

Cuatro barcos de la Global Sumud Flotilla parten hacia Gaza desde Génova (Italia)

Cuatro barcos de la Global

El PP lamenta las incidencias ferroviarias del fin de semana y pide al Gobierno "soluciones"

El PP lamenta las incidencias

Prohens, sobre crisis migratoria: "No se soluciona recurriendo a hoteles para los que llegan, como planea el Gobierno"

Prohens, sobre crisis migratoria: "No

PP valora la renovación de la presidencia andaluza del Grupo de Trabajo sobre Cambio Climático en Europa

PP valora la renovación de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un vehículo incendiado en un

Un vehículo incendiado en un aparcamiento obliga a cortar el tráfico en el centro de Madrid

Multas en el extranjero: qué pasa si te sancionan fuera de España

Se multiplican las multas a empresas y autónomos por escanear los datos del DNI

La nueva señal de la DGT que debes respetar: ignorarla supone multas de 200 euros y varios puntos del carnet

Una embarazada requiere asistencia médica en pleno vuelo a Gran Canaria: los controladores aéreos priorizan su llegada

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Una pareja vendió su piso de 50 m2 en París para mudarse a Burdeos a una casa más grande, pero sus nuevos vecinos no les quieren ahí: “Nos han etiquetado como ‘parisinos ricos”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 31 agosto

Precio de la luz en España 1 de septiembre: a estas horas estará a 0 euros

DEPORTES

Quién es Juan Lebrón, el

Quién es Juan Lebrón, el deportista al que Vinicius le dedicó su gol ante el Mallorca

La nueva vida de la Villa Olímpica de París: reforman el edificio y lo convierten en una residencia de estudiantes

La mano derecha de Topuria se une a McGregor: “Me pidió si podíamos entrenar y le dije que me gustaría”

De San Sebastián a París: el viaje de dos jóvenes vascos de 810 kilómetros en patinete y un presupuesto de 100 euros

A qué hora y dónde ver la carrera de Fórmula 1 en el GP de Países Bajos: Fernando Alonso saldrá décimo y Carlos Sainz noveno