Riba (ERC) acusa a la UE de "cómplice del genocidio" en Gaza

La eurodiputada de ERC Diana Riba ha acusado este domingo a la UE de "cómplice del genocidio", ante la situación que se vive en Gaza, en una declaración a los medios en el Moll de la Fusta de Barcelona, acompañada del eurodiputado de los Comuns Jaume Asens y la diputada de la CUP en el Parlament Pilar Castillejo.
Riba ha exigido suspender inmediatamente el acuerdo de asociación Israel-UE y que "se ponga fin al bloqueo de Gaza", además de reclamar un embargo de armas total y la imposición de sanciones a Israel.
También ha recordado que ERC tendrá representación Global Sumud Flotilla con el concejal de Barcelona Jordi Coronas, que capitaneará uno de los barcos.
