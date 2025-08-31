Espana agencias

PSOE-A acusa a Moreno de "privatizar" la universidad andaluza tras "negar" titulaciones a centros públicos

El secretario de Organización del PSOE-A, Alejandro Moyano, ha acusado este domingo al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de seguir una "hoja de ruta privatizadora" en el ámbito universitario andaluz tras "negar dos nuevas titulaciones a universidades públicas y concedérselas a la privada".

Moyano ha argumentado en una nota emitida por el partido que los andaluces consideran "importante" la defensa de los servicios públicos y ha subrayado "lo relevante que es para el futuro de Andalucía" que los jóvenes "puedan estudiar en igualdad de oportunidades y acceder a las universidades públicas que les ofrezcan los grados que quieran estudiar y que, además, se desarrollen en la comunidad".

El secretario ha indicado que los jóvenes que deseen cursar la titulación de 'Inteligencia Artificial' o de 'Ingeniería Biomédica' "tendrán que gastarse entre 38.000 y 46.000 euros, en vez de tener la oportunidad y posibilidad de hacerlo en la universidad pública andaluza".

Por otra parte, ha asegurado que, de las 85 nuevas titulaciones aprobadas para el próximo curso 2025-2026, 33 se impartirán en universidades privadas, por lo que ha acusado al Gobierno autonómico de tener una "hoja de ruta" que pretende "desmantelar los servicios públicos".

