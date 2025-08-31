Espana agencias

Prohens, sobre crisis migratoria: "No se soluciona recurriendo a hoteles para los que llegan, como planea el Gobierno"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha vuelto a referirse este domingo a la crisis migratoria que vive Baleares, advirtiendo, a través de las redes sociales, que ésta "no se soluciona recurriendo a hoteles para los que llegan, como planea el Gobierno".

En un mensaje en la red social 'X', la presidenta Prohens se ha hecho eco de la palabras del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en un acto, este domingo, en el municipio pontevedrés de Cerdedo-Cotobade, en el que el líder de los 'populares' ha puesto el foco en la falta de la política migratoria del Gobierno central.

Feijóo ha afeado al Gobierno central que, después de haber sido condenado por el Tribunal Supremo por la tutela de menores, pida a las comunidades autónomas que gestionen más de 3.000 menores "cuando tienen todos sus recursos públicos saturados".

"Pero es que no acaba aquí. Es que ahora hemos leído que el Gobierno ha amenazado a los presidentes de las comunidades autónomas con la policía si no cumplen. Y la pregunta es, ¿cómo le puede mandar usted a la policía a los presidentes autonómicos? Lo que tiene que mandar usted es a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a las fronteras españolas para asegurar la seguridad", ha pedido.

Al respecto de estas declaraciones de Feijóo, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha lamentado que "efectivamente" España tiene "un Gobierno que en lugar de asumir sus responsabilidades las descarga en las comunidades; un Gobierno que nunca está, salvo para insultar y para amenazar a los gobiernos autonómicos".

Sin embargo, ha añadido la además líder de los 'populares' de Baleares, "la crisis migratoria que se vive" en esta comunidad "no se soluciona amenazando, ni se puede limitar a habilitar espacios o recurriendo a hoteles para los que llegan, como planea el Gobierno".

Por este motivo, la presidenta Prohens ha finalizado su mensaje considerando que "hay que ir a la raíz: protegiendo las fronteras, combatiendo las mafias y actuando en los países de origen".

