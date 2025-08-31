Espana agencias

Feijóo abre el curso político cargando contra el Gobierno: "No hay proyecto de país, sino de supervivencia del líder"

Por Newsroom Infobae

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el PSOE no tiene un proyecto de país, sino "un proyecto de supervivencia política y judicial de su líder, Pedro Sánchez"; algo que considera que "ya le está costando demasiado" a los españoles.

Esta es una de las reflexiones con las que ha arrancado el líder popular el curso político en el ya tradicional acto de apertura celebrado este domingo en el municipio pontevedrés de Cerdedo-Cotobade.

Considera Núñez Feijóo que la continuidad de Sánchez en el Gobierno no solo cuesta "dinero público en empleos ficticios para sobrinas", sino también "la igualdad, libertad y la solidaridad" del país.

"Un Gobierno que busca culpables para todo y no se responsabiliza de nada; que ha elegido trocear el Estado en vez de fortalecerlo y así dañar la igualdad y la solidaridad de la nación", ha lamentado.

"España no puede renunciar a tener un lugar en el mundo porque Sánchez no esté dispuesto a renunciar a seguir viviendo en la Moncloa. Se necesita no solo un cambio político, sino un cambio de valores", ha defendido, tras lo que se ha comprometido a ser el que "limpie el buen nombre de la política que ha manchado el Gobierno". "España no es este Gobierno y volveremos a entregar España a los españoles", ha aseverado.

