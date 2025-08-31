Espana agencias

El PP pide al Gobierno un "plan de choque" para que las familias puedan afrontar el inicio del curso escolar 2025-2026

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que insta al Gobierno, con el acuerdo de las comunidades autónomas, a adoptar un plan de choque para afrontar el inicio del curso escolar 2025-2026.

La iniciativa de los populares, a la que ha tenido acceso Europa Press, reclama al Ejecutivo medidas como incrementar la dotación del programa de cobertura de libros de texto y material didáctico a Comunidades Autónomas hasta al menos 100 millones de euros, conforme a los criterios que se acuerden en la Conferencia Sectorial de Educación.

El PP también pide la aprobación con carácter urgente un programa de cooperación territorial para reforzar las ayudas de las Comunidades Autónomas en el ámbito educativo (comedores escolares, transporte escolar, etc.).

Asimismo, insta al Gobierno a garantizar en el primer ciclo de la Educación Infantil, de cero a tres años, la gratuidad en todos los centros educativos como medida de equidad, que será cofinanciado entre el Estado y las Comunidades Autónomas, aportando cada una el 50%.

El PP también quiere que el Ejecutivo asuma desde el curso 2025/2026 el 5% del importe de las cuotas de la Seguridad Social de los alumnos de las prácticas formativas no universitarias para alcanzar la totalidad de su bonificación.

Por último, el Grupo Popular insta al Gobierno a financiar el sobrecoste que supone para las administraciones educativas incrementar los recursos humanos y materiales necesarios para la escolarización de los alumnos migrantes en la educación obligatoria.

En la iniciativa, el PP recuerda que el Gobierno, por segundo año consecutivo, no ha aprobado los Presupuestos Generales del Estado y avisa de que "probablemente tampoco lo hará para el próximo ejercicio 2026, dada la crisis que atraviesa el Gobierno y el propio presidente manteniéndose en el poder, mientras las preocupaciones de las familias en el ámbito educativo quedan un año más desatendidas, a costa de la igualdad entre los españoles".

Por ello, critica que para este nuevo curso "no se incrementa el programa de cobertura de libros de texto y material didáctico a las comunidades autónomas, cuyo coste se incrementa este curso, y tampoco se ha adoptado ninguna medida extraordinaria de las que el Gobierno aprueba para otros menesteres".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sánchez denuncia la "injusta" revocación de visados a Palestina y exige que se escuche su voz en la ONU

Sánchez denuncia la "injusta" revocación

Teruel Existe recoge apoyos en Vinaroz (Castellón) para reclamar laconstrucción de la A-68

Teruel Existe recoge apoyos en

La Diputación de Ourense asume la extinción del incendio del vertedero de A Rúa mediante una contratación de emergencia

La Diputación de Ourense asume

Barbón llama a la "pruedencia" en zonas afectadas por incendios forestales: "Se sigue trabajando en enfriar el terreno"

Barbón llama a la "pruedencia"

Melilla acusa al Gobierno central de "abandono" en la gestión de menores migrantes y critica "la exclusión" de Cataluña

Melilla acusa al Gobierno central
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un ingeniero español explica cuáles

Un ingeniero español explica cuáles son los países con más y mejores aviones de combate: “Esto es flipante”

Operación retorno, en directo: consulta el mapa de la DGT y el estado de las carreteras el último fin de semana de agosto

Un incendio de un tren en Ciudad Real obliga a cortar los AVE entre Madrid y Andalucía y a desalojar 210 pasajeros durante unas tres horas

Hazte Oír coloca una pancarta gigante en la puerta del hotel en el que se hospedan Pedro Sánchez y Begoña Gómez en Andorra: “Corrupto”

El EKO, espacio sociocultural de Carabanchel, denuncia graves amenazas por parte del fondo inmobiliario Midtown Capital Partners

ECONOMÍA

Lotería 6/49: la combinación ganadora

Lotería 6/49: la combinación ganadora del sorteo de este 30 de agosto

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Cristina Clemente, notaria, aclara la verdad sobre el truco para evitar el Impuesto de Sucesiones: “No existe una cláusula secreta”

Alemania propone una pensión de 10 euros al mes para los niños mayores de 6 años: los padres deberán invertir el dinero en acciones

DEPORTES

Cómo es Almaty, el nuevo

Cómo es Almaty, el nuevo rival en Champions que llevará al Real Madrid a Kazajistán: “Una de las mayores sorpresas de mi vida”

Cáncer de testículos, fractura de codo y múltiples caídas: el nuevo líder de la Vuelta a España y su ejemplar historia de superación

Tsitsipas pierde el partido y los nervios tras la derrota en el US Open: “Luego no te preguntes por qué te tiro un pelotazo”

Kairat Almaty, el ‘lejano’ rival del Real Madrid en Champions: es su primera vez en Europa y se encuentra a 8.000 km de la capital española

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal