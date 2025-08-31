El PP de Álava condena el nuevo ataque a la sede de Vox en Vitoria

El Partido Popular de Álava ha condenado el nuevo ataque contra la sede de Vox en Vitoria-Gasteiz, sucedido durante la madrugada de este sábado.

Los 'populares' de Álava han manifestado que "no se pueden normalizar los intentos de intimidar a una fuerza política democrática", en un comunicado emitido a través de las redes sociales, que ha finalizado expresando que "los que alientan estas acciones siempre nos tendrán enfrente".

La sede de Vox ha amanecido con pegatinas tapando el nombre del partido, escupitajos en el cartel, pintura tachando el mensaje "Afíliate" y un "Gora ETA" en el portal de acceso a la sede.