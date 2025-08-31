Espana agencias

El Gobierno destina más de medio millón de euros a una exposición en Barcelona del movimiento estudiantil contra Franco

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática está trabajando en una exposición sobre lo que supuso el movimiento estudiantil contra el dictador Francisco Franco, que tendrá un coste de más de medio millón de euros y se proyectará en el Born Centre de Cultura y Memoria del Museo de Historia de Barcelona.

Así consta en el anuncio previo del contrato para la realización de la producción escenográfica, montaje y desmontaje de esta exposición, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se estima un valor de 560.526 euros.

Según esta documentación, el 11 de septiembre es la fecha elegida por el Ministerio de Política Territorial para comenzar el proceso de adjudicación y está previsto un plazo de ejecución de unos diez meses aproximadamente.

Cabe recordar que el Gobierno ha dispuesto este año más de un centenar de actos para conmemorar los 50 años de la muerte de Franco, con exposiciones, conferencias y diversas actividades para poner en valor la "libertad".

De hecho, el Ejecutivo de Pedro Sánchez creó un Alto Comisionado y un comité científico de expertos para articular estos actos y colaborar con todas las administraciones en la celebración de los mismos.

