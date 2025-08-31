Espana agencias

El BNG considera "insuficientes" las ayudas de la Xunta por incendios y pide reducir la "excesiva burocracia"

El diputado y viceportavoz del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Luís Bará, ha calificado como "absolutamente insuficientes e afastadas da realidade socioeconómica" las ayudas de la Xunta por los incendios de este verano. Entre las críticas realizadas al Gobierno de Alfonso Rueda, ha pedido reducir los trámites burocráticos, que considera "excesivos".

Según ha señalado en un audio remitido a los medios, estas líneas de apoyo "no dan respuesta ni a la gravedad de las pérdidas sufridas ni a las necesidades reales de las personas afectadas" y, de esta forma, dejan "sin cobertura" sectores económicos, viviendas, infraestructuras y mismo el medio ambiente.

En el caso de las ayudas a la reconstrucción de la vivienda habitual, Bará considera "muy bajo" el máximo establecido de 132.000 euros, que tilda de "sensiblemente inferior" a los 182.000 euros de Castilla y León y 250.000 de Portugal.

En relación a las actividades económicas del sector primario, el diputado nacionalista ve "absolutamente incomprensible" que no se contemple el núcleo cesante. Esto, en sus palabras, "compromete la continuidad de las explotaciones agrarias, ganaderas, forestales y apícolas".

Al respecto de la burocracia, ha pedido reducirla, ya que considera que es "excesiva", en tanto que "obliga" a las personas afectadas a recurrir a asesorías externas, añadiendo gastos "en un momento de máxima vulnerabilidad". En esta línea, también ha tachado de "insuficiente" el plazo de un mes para la presentación de solicitudes y ha reclamado su ampliación, acompañada de una resolución gradual de las peticiones y de una flexibilización en los plazos de la Axencia Tributaria de Galiza.

Además, el BNG propone una ayuda "directa, inmediata y no reembosables" de 6.000 euros destinada a autónomos, pequeñas y medianas empresas (PYMEs) e iniciativas de economía social.

LÍNEAS DE MEDIO AMBIENTE

Por otra parte, el diputado también ha crticado que las líneas de medio ambiente sean "restrictivas" y "prioricen" la caza por delante de las entidades de conservación y custodia del territorio, "olvidando" la recuperación del patrimonio natural y cultural.

En este sentido, ha calificado de "escandaloso" que no exista ninguna línea específica para la protección y recuperación del patrimonio arqueológico y etnográfico dañado por los fuegos.

