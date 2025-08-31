EH Bildu exige un "no rotundo" a cualquier política "cómplice con Israel" en la salida de la flotilla Global Sumud

La parlamentaria de EH Bildu en el Parlamento Vasco Amancay Villalba se ha trasladado a Barcelona para "mostrar el apoyo" a la iniciativa internacional Global Sumud, que parte a Palestina este domingo, y ha exigido un "no rotundo a cualquier política cómplice con Israel".

En un comunicado, la parlamentaria de la formación abertzale ha expresado que "la causa palestina es la causa de la humanidad, nuestra propia causa, la causa de todos los pueblos que luchan por decidir libremente su futuro" y ha denunciado la "tibieza decepcionante" de la comunidad internacional.

"Estamos viendo cómo el Estado de Israel está actuando impunemente y sigue agudizando el genocidio contra el pueblo palestino. Estamos ante una situación que empeora cada día. Un horror televisado que acumula por miles y miles de personas asesinadas", ha manifestado Villalba.

La parlamentaria considera que es necesario "sumar todos los esfuerzos" y, además de "movilizaciones como esta", solicita "una revisión integral de las relaciones con Israel y la suspensión del acuerdo que tiene la Unión Europea con la potencia sionista".

"Frente al genocidio, solidaridad internacional, movilización social. Frente al genocidio, vamos a seguir gritando alto y claro nuestro apoyo al pueblo palestino hasta que Palestina sea libre, desde el río hasta el mar", ha concluido.

La Global Sumud Flotilla se compone de una veintena de barcos y cientos de personas con el objetivo de "es llegar a Gaza, romper el asedio, abrir un corredor marítimo y trasladar un mensaje de apoyo al pueblo palestino", ha recordado Villalba.