Condenadas dos personas a 12 años de prisión por prostituir y drogar a mujeres vulnerables en Marbella (Málaga)

Dos personas han sido condenas a seis años de prisión y 8.700 euros de multa, cada uno, por cuatro delitos de prostitución y otro contra la salud pública, por prostituir mediante engaños y amenazas a mujeres vulnerables, a las que también obligaba a consumir drogas.

Además, ha sido condenado otro hombre que trabajó para ambos de mayo a noviembre de 2018, por un delito de prostitución y otro contra la salud pública con dos años de prisión y 3.300 euros de multa.

Los hechos ocurrieron en la malagueña ciudad de Marbella, donde una pareja regentaba un local en el que obligaban a mujeres ha mantener relaciones sexuales durante una jornada laboral que transcurría desde las 12 del mediodía hasta las seis de la mañana.

En ese horario tenían prohibido salir de las instalaciones y se quedaban encerradas en el sótano, según la sentencia dictada por la Audiencia de Málaga, consultada por Europa Press.

Así, según la resolución, se aprovechaban de la "precaria situación económica que tenían" estas mujeres, que, en ocasiones, se encontraban en situación irregular en España. Además, las obligaban a consumir sustancias estupefacientes con los clientes.

En el registro de las instalaciones, y de la residencia de los condenados, se encontraron 71 sobres de droga estimulante para los hombres, que es ilegal en España, pero que se puede adquirir en Internet; 12,1 unidades de MDMA; además de cannabis, cocaína y ketamina.

La sentencia recoge algunos testimonios de testigos protegidos. Una de ellas fue contratada como masajista con final feliz en uno de los establecimientos de la trama. Ya allí, un cliente le indicó que había contratado un "servicio sexual completo". Cuando ella se quejó a su jefa, esta le espetó que allí se iba a "hacer lo que pida el cliente" y la amenazó con cobrarle 300 euros si incumplía su contrato.

Asimismo, la condena recoge testimonios de dos mujeres que fueron despedidas sin que le abonaran lo que les correspondía, una de ellas ni siquiera recibió compensación alguna. Además, una de ellas también fue engañada al ser contratada.

Las chicas, que recibían el 50% de lo que pagaban los clientes, debían abonar cinco euros en concepto de 'kit de sábanas y preservativos'. También eran multadas con 300 euros si no cumplían con lo pactado, en algunos casos mediante engaños, lo cual incluía salir del sótano en el que estaban encerradas para descansar o salir de la habitación antes de terminar el tiempo acordado con el cliente.

Por ello, y tras un acuerdo con la Fiscalía de Málaga, la pareja ha sido condenada por cuatro delitos de prostitución y uno contra la salud pública, y se le ha impuesto a cada uno seis años de prisión y 8.700 euros de multa. El otro ha sido condenado por un delito de prostitución y otro contra la salud pública a dos años de prisión y 3.300 euros de multa.

