Ada Colau afirma que "la causa palestina es la causa de la Humanidad"

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau (Comuns) ha asegurado este domingo que "la causa palestina es la causa de la Humanidad", en declaraciones a la prensa desde el Moll de la Fusta de la ciudad antes de partir a Gaza la Global Sumud Flotilla.

Se ha mostrado orgullosa de ser de esta ciudad porque Barcelona nunca falla, ha dicho, y por eso ha dado las gracias a la cuidadanía y a los movimientos sociales que han obligado a posicionarse a instituciones "cobardes".

La exalcaldesa ha destacado además que "Barcelona fue la primera ciudad en romper relaciones con Israel".

Ha asegurado que "solo hay dos lados: el lado del bien y el lado del mal", y que Barcelona está por la vida y los derechos humanos.

"Si Gaza no se rinde, nosotros no nos podemos rendir", ha añadido Colau, y ha recalcado que la Global Sumud Flotilla parte llena de esperanza.