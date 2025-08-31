Abascal vincula al Open Arms con la violación de una menor en Madrid e insiste: "Hay que hundirlos"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha vinculado a la ONG española Open Arms, dedicada al rescate de migrantes en el Mediterráneo, con la supuesta violación de una niña por parte de un menor extranjero alojado en un centro del barrio de Hortaleza de Madrid, y ha insistido en la necesidad de "hundir" y "echar" al barco de la organización.

"¡Una niña! Una niña víctima de Sánchez, de Open Arms, del bipartidismo, de todos los que hacen política y negocio con la invasión islamista. Estos son los pasajeros del Open Arms", ha afirmado en un mensaje en la red social 'X', en reacción a la noticia de una violación de una niña de 14 años por parte de un menor extranjero no acompañado de 17 años en la ciudad de Madrid.

Abascal ha lamentado que "esto es lo que trae Pedro Sánchez", y que es la consecuencia "de la invasión que patrocinan el PP y el PSOE desde hace décadas". En su opinión, los menores extranjeros "violan a mujeres y a niñas, dan palizas a los abuelos", y "presumen de vivir a costa de los españoles".

Mientras tanto, según el líder de Vox, PP, PSOE "y las oligarquías mediáticas económicas y religiosas" se atreven "a criminalizar a los españoles que reaccionan y se oponen a la invasión".

"Hay que echarlos. Hay que hundirlos. Hay que cambiarlo todo para que nunca más estén nuestras niñas indefensas", ha zanjado Abascal en su mensaje en la red social 'X', después de que este jueves pidiera "confiscar y hundir" el barco de la ONG Open Arms.

"Ese barco de negreros hay que confiscarlo y hundirlo. Para que sirva de advertencia de cuál va a ser el final que les espera a todos los multimillonarios y políticos que promuevan la invasión de Europa", escribió en otro mensaje en la misma red social.